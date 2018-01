Este firesc ca intr-o familie vegana sau vegetariana, in momentul in care se incepe diversificarea alimentatiei unui bebelus sa se pastreze obiceiurile alimentare ale parintilor, dar acest lucru ridica si multe intrebari si dileme.

Inainte de orice, este bine de mentionat ca, in mare parte, specialistii considera ca diversificarea alimentatiei bebelusului se poate face cu succes si fara produse de origine animala.

Dar, acest lucru implica din partea parintilor o mai mare atentie la alegerea alimentelor pe care le introduc in alimentatia copilului si o buna cunoastere a solutiilor alternative, vegetale, la care ei pot apela. Insa, plecand de la premisa ca parintii sunt vegani sau vegetarieni de ceva vreme, deci au experienta in domeniu si deja cunosc alternativele pentru produsele de origine animala, diversificarea alimentatiei bebelusului se va face la fel ca in cazul traditional, dar folosind resursele vegetariene.

Astfel, dupa perioada de alaptare – care se bazeaza strict pe laptele matern – ei stiu ca pot folosi lactate pe baza de soia, migdale, alune, etc.

Proteina din carne se poate substitui foarte bine cu proteina vegetala, aceasta fiind prezenta in legumele cu boabe cum ar fi mazare, linte, naut, soia sau chiar fasole!

Veganii si vegetarienii stiu ca semintele pot substitui cu succes necesarul de uleiuri, minerale, vitamine si chiar proteine! Mai mult, semintele de kia sunt considerate o adevarata mana cereasca, ele fiind foarte bogate si in calciu!

Deci, diversificarea se poate face in conditii optime, parintii avand experienta necesara.

Cat de usor se adapteaza un copil alimentatiei vegane sau vegetariene?

Pentru a raspunde la aceasta intrebare, este indicat sa constientizam faptul ca, inca din momentul conceptiei, datorita alimentatiei mamei, fatul beneficieaza de alimentatie vegana sau vegetariana. Tot ceea ce mama mananca, ajunge si la mica faptura din pantec si, inca de pe acum, ea incepe sa se adapteze.

Mai mult, in perioada alaptarii – cand mamica s-a alimentat strict pe principii vegane sau vegetariene – bebelusul a beneificiat, din nou, de o alimentatie vegana / vegetariana, pentru ca, se stie, tot ceea ce mama mananca, ajunge si in lapte, inclusiv gustul!

Privind lucrurile din acest punct de vedere si tinand cont si de puterea exemplului pe care parintii il ofera bebelusului in fiecare clipa, raspunsul la intrebarea de mai sus nu poate fi decat unul singur: copilul se va adapta la fel de usor ca si in cazul traditional la diversificarea alimentatiei vegane sau vegetariene.

Mai ramane doar ca parintii sa gestioneze ferm aceasta experienta si sa nu se lase influentati de parerile traditionale, poate un pic invechite pentru vremurile noi pe care le traim.

Sursa: https://lumealuijunior.ro/diversificarea-la-bebelusi-6-12-luni/