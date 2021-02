Scandal monstru cu acuzații grave și lacrimi vărsate în direct, aseară, la Xtra Night Show, între Claudia Pătrășcanu (42 de ani) și Gabi Bădălău (33 de ani). Cântăreața a început prin a-i arăta moderatorului Dan Capatos înainte de emisiune niște înregistrări cu copiii ei, pe care nu le poate face publice. În înregistrările cu pricina, minorii ar mima perversiuni sexuale cu păpuși, văzute la întâlnirile cu tatăl lor. Cântăreața a mers mai departe și l-a acuzat în premieră pe Gabi Bădălău de homosexualitate, potrivit click.ro.

Claudia Pătrășcanu intenționează să apeleze din nou la autorități și în acest caz. “La ora 8 dimineața sunt în fața instituțiilor: la Procuratură și la Poliție. La Protecția Copilului mi-au spus că mint copiii. Vreau să fie chemat tatăl, să spună ce s-a întâmplat. De ce copiii vin și povestesc lucruri? Sunt dispusă să-l aștept pe Ministrul Justiției să vină să rezolve cazul”, a declarat, disperată de întreaga situație, Claudia Pătrășcanu, la Xtra Night Show, potrivit sursei citate.

Intrat în direct, Gabi Bădălău a răspuns acuzațiilor grave ale soției sale și a cerut să i se oprească microfonul Claudiei. “Printre multele lucruri inventate, a venit acum această acuzație. Am fost la o clinică privată, am făcut testul. Am mutat procesul de la Giurgiu la București. Nici aici judecătorii nu sunt buni. Protecția copilului i-am mituit, judecătorii i-am mituit. Mă duc la IML, cer test din firul de păr, iar doctorul de acolo îmi spune că nu se face în România.”, a declarat Gabi Bădălău, la Antena Stars.

