Dj Lucian (Lucian Mitrache)&Geo (Naita George) lanseaza o noua piesa EDM,care se numeste „High Voltage”.Noua piesa suna foarte bine,este perfecta pentru orice festival de gen si a avut lansarea oficiala la radio in tari precum Germania,Austria,Rusia,Bulgaria si Serbia,fiind cunoscut faptul,ca cei doi artisti si producatori romani sunt foarte apreciati de dj-ii si producatorii din afara,unde genul muzical EDM este foarte popular.Dupa ce au colaborat cu nume de legenda din industria EDM precum DJS FROM MARS, Wolfpack sau Cuebrick, luna aceasta cei doi artisti au colaborat in premiera pentru Romania cu celebrul Dj si Producator olandez Justin Prime,foarte cunoscut si respectat in industria EDM, cel care a fost prezent la toate festivalurile de marca din lume,cea mai cunoscuta piesa a lui la nivel mondial fiind Showtek & Justin Prime ft. Matthew Koma – Cannonball (Earthquake).In cariera lui colaborat cu legendarul Bono de la U2 si a produs remixuri oficiale pentru artisti de renume precum Rihanna,Flo Rida, David Guetta sau Jennifer Lopez.Dj Lucian&Geo va pregatesc si alte surprize muzicale, dar si colaborari de exceptie in premiera pentru tara noastra.

Link Dj Lucian &Geo-High Voltage

https://soundcloud.com/dj-lucianofficial/dj-luciangeo-high-voltage

Link Dj Lucian&Geo – Best Festival Party Mix (Guest Mix-Justin Prime)

https://soundcloud.com/dj-lucianofficial/dj-luciangeo-best-festival-party-mix-aprilguest-mix-justin-prime