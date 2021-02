Dj Lucian (Lucian Mitrache), este un artist talentat,romantic,sufletist si plin de energie pozitiva, care face muzica din suflet pentru suflet.Lucian face parte din proiectul muzical international Dj Lucian&Geo, alaturi de Geo(George Naita).Cei doi artisti au reusit in premiera pentru tara noastra sa colaboreze cu artisti de renume din industria EDM precum celebrii DJS FROM MARS cunoscuti ca si „regii mashup-urilor” si care au colaborat cu legendarul David Guetta,Wolfpack, artisti care se afla in DJ Mag Top 100 DJs sau AMBERNA ,o Dj-ita foarte populara in ASIA.Pe langa faptul, ca este un artist talentat, Lucian este un om cu o mentalitate pozitiva, care scrie multe lucruri interesante si da sfaturi foarte bune cititorilor sai, dar si celor care il urmaresc pe Facebook. In „Luna Iubirii”, Lucian ne-a acordat un interviu foarte interesant despre dragoste si romantism.

R: Ce preferi Valentine ’s Day sau Dragobetele?Ce inseamna pentru tine aceasta zi?

L: Prefer sa le sarbatoresc pe amandoua. Cineva s-a gandit ca iubirea merita o zi speciala, o zi in care indragostitii sa-si spuna cele mai frumoase declaratii dragoste si sa-si faca cele mai speciale cadouri, dar as vrea ca nu doar Ziua Indragostitilor sa fie o sarbatoare a dragostei noastre, mi-as dori ca fiecare zi sa fie plina de iubire.Viata fara iubire nu are nicio valoare. Iubirea este apa vietii. Bea-o cu inima si cu sufletul!Iubirea este concertul a milioane de inimi care cânta în aceeasi armonie.

R: Banii pot cumpara iubirea si fericirea?Crezi ca mai exista iubirea adevarata in zilele noastre?

L: Banii nu pot cumpara iubirea,respectul oamenilor, un suflet curat si prieteni adevarati…Degeaba esti plin de bani, daca ea te iubeste pentru cadourile si vacantele scumpe din fiecare luna, daca lumea te cauta si te apreciaza doar pentru ca le faci cinste sau au nevoie de tine si de relatiile tale ca sa-si rezolvele problemele.Si daca ajungem sa credem ca banii sunt capabili sa ne faca fericiti, de fapt ne indepartam de posibilitatea de a fi fericiti fara ei.Din punctul meu de vedere atata timp cat esti sanatos,gandesti pozitiv, faci totul din suflet si esti dornic sa-ti depasesti propriile limite, orice este posibil.Banii poate iti fac viata mai usoara,dar nu aduc fericirea si iubirea… Barbati, iubiti femeile iubitoare.Femeile care ar merge cu voi oriunde.Care nu va lasa la greu si lupta pentru voi.Femeile sincere, care nu stau alaturi doar pentru bani.Femeile demne care stiu sa iubeasca.Nu le lasati sa plece.Astazi, oamenii sunt mai preocupati de cariere, de partea materiala a vietii, dragostea a ramas undeva uitata. Cele mai multe casatorii au la baza motive mult mai importante decat acest sentiment.Iubirea îti da un sentiment de pace, chiar si libertatea de a fi tu însuti, în toate expresiile tale. Nu te opune naturii. Prinde-te în dansul existentei si primeste muzica Iubirii în inima ta.

R: Daca ar fi sa dedici persoanei de langa tine sau tuturor indragostitilor un cantec de dragoste,care ar fi acela?

L: Sunt foarte multe cantece superbe, care eu consider ca sunt hrana spirituala pentru suflet si sunt pline de mult romantism, dar am ales doar trei Richard Marx- Right Here Waiting,OneRepublic vs. Alesso-If I Lose Myself si Righteous Brothers-Unchained Melody. Eu consider ca dragostea si muzica sunt cele doua aripi ale sufletului!

R: Cum ar trebui sa arate persoana iubita, ideala pentru tine? Acea femeie adevarata de care zici tu?

L: Nu exista un anume tip de femeie ideala pentru mine.Conteaza sa fie sincera, iubitoare, sufletista.Femeia adevarata zâmbeste tuturor si iubeste doar pe unicul ei,pe sufletul ei pereche,este demna si nu îsi pateaza reputatia prin compromisuri ieftine…Femeia adevarata te apreciaza pentru sufletul tau, pentru caracterul tau, pentru iubirea oferita cu multa sinceritate si e alaturi de tine la bine, dar si in momentele grele.Barbatul trebuie sa fie în gândurile, în inima, în sufletul femeii, iar sub pantoful acesteia – trebuie sa fie doar podeaua.O femeie adevarata este fericita cu sufletul ei pereche si stie ca un sponsor nu-i poate cumpara sufletul si demnitatea cu excursii scumpe, bijuterii si parfumuri…O femeie adevarata poate sa transforme o casa într-un camin. Poate oferi caldura prin simpla ei prezenta. Poate face ca o floare sa înfloreasca de cel putin sapte ori, doar prin câteva atingeri delicate si câteva cuvinte de încurajare. Asta doar daca stie sa iubeasca…

R: In ziua de azi multi isi cauta iubirea si „traiesc” pe retelele de socializare.Ce parere ai despre asta?

L: Mi-aș dori sa văd cât mai mulți oameni care se țin de mâna în parc,pe stradă… Mai mulți oameni prin parc la întâlniri romantice,nu în baruri și cafenele. Mai multe priviri in ochii celuilalt decât în telefoane. Mai multe nopți în care el adoarme cu ea în brațe și nu cu telefonul sau tableta. Mai multe nopți cand ea visează cu ochii deschiși doar la el,nu la like-urile de pe Facebook și Instagram. Îmi doresc mai multe săruturi sincere in sălile de cinema,pe stradă sau in gările prăfuite. Mai multe trăiri sincere și fapte făcute din suflet.Mai multe emoții împărtășite și inimi care bat la unison.Frumusetea si bunătatea sufleteasca nu se măsoară in like-uri pe Facebook. Petreceți mult timp alaturi de persoana iubita,familie, de cei dragi, pentru ca tehnologia nu le va putea tine locul niciodată. Oamenii au uitat să se îndrăgostească,sa trăiască clipa și să iubească cu sufletul curat ! Se plâng toți ca nu își găsesc iubirea adevărata, dar au uitat ce înseamna romantismul cu adevarat…Nu lăsați tehnologia sa va „fure” farmecul vieții și emoțiile unei iubiri adevărate…

R: Se apropie si Luna Femeii, ce mesaj transmiti tuturor femeilor?

L:Femeie cu frumusetea ta de-a lungul timpului ai fost sursa de inspiratie, muza si model. Talentul tau si frumusetea au fost sursa inspiratiei pictorilor, poetilor, compozitorilor, sculptorilor…Esti frumoasa pentru ca stii sa-l faci sa-ti spuna „te ador”, „te iubesc”, toate spuse din suflet. Esti frumoasa pentru ca stii sa zambesti. Esti frumoasa pentra ca iubesti cum doar tu poti sa o faci mai bine.Esti frumoasa pentru ca stii sa fii intruchiparea frumusetii, gingasiei si a dragalaseniei.Ai atatea motive sa te simti si sa fii frumoasa, incat uratul nu ar trebui sa faca parte din vocabularul tau.Esti frumoasa chiar daca nu ai un barbat care sa-ti guste rujul de buze , chiar daca esti fara machiaj, in pijamale si parul ravasit .Esti frumoasa pentru ca esti o persoana simpla , pentru ca tu iubesti …Cea mai frumoasa varsta a unei femei este atunci cand nu mai tine cont de ani, ci de visele ei !Esti frumoasa pentru ca tu crezi întotdeauna , chiar si atunci când nu ar trebui , iar asta se citeste doar în ochii tai… Esti frumoasa femeie, esti minunata, aminteste-ti mereu!Chiar esti frumoasa!

R: Un mesaj pentru toti indragostitii din Romania.Ce surprize pregatesti pe plan muzical?

L: Tuturor indragostitilor din Romania, le transmit, ca trebuie sa ramana vesnic indragostiti si sa faca din fiecare zi o sarbatoare a iubirii.Iubirea este cea mai frumoasa partitura din muzica vietii. Fara ea, ai fi un etern afon in corul imens al omenirii.În iubire, cuvintele sunt muzica pe care danseaza trupurile dupa trairile ce nu se spun.Fericirea nu exista în lucruri, ci în noi.Fericirea este o stare de spirit care se naste din interior.Prin schimbarea atitudinii lor interioare, oamenii îsi pot schimba viata exterioara.Tot ceea ce vine la tine este consecinta vibratiei pe care o emiti, iar aceasta este formata din gândurile, sentimentele, cuvintele si actiunile tale.Vreau sa le multumesc pe aceasta cale tuturor celor care ne sustin si le dedic din suflet melodia noastra Dj Lucian&Geo-Spread The Love. Am lansat de curand o noua piesa care se numeste „Beautiful Life” si pregatim multe surprize muzicale,si colaborari de exceptie in premiera pentru Romania.Sa fiti iubiti!

Piesa Interviu: https://www.youtube.com/watch?v=fKhD8W0nYmY

Facebook: https://www.facebook.com/DjLucianGeoOfficial