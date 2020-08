Dj Lucian (Lucian Mitrache), este un artist talentat, romantic, sufletist si plin de energie pozitiva, care face muzica din suflet pentru suflet. Lucian face parte din proiectul muzical international Dj Lucian&Geo, alaturi de Geo(George Naita). Cei doi artisti au reusit in premiera pentru tara noastra sa colaboreze cu artisti de renume din industria EDM precum celebrii Wolfpack, cei care s-au clasat pe locul 38 în DJ Mag Top 100 DJs în anul 2019, DJS FROM MARS cunoscuti ca si „regii mashup-urilor” si care au colaborat cu legendarul David Guetta sau Tigerlily, cea mai apreciata si cunoscuta Dj-ita din Australia. Pe langa faptul, ca este un artist talentat, Lucian este un om cu o mentalitate pozitiva, care scrie multe lucruri interesante si da sfaturi foarte bune cititorilor sai, dar si celor care il urmaresc pe Facebook.

R: Intreaga planeta trece printr-o perioada delicata si sunt foarte multi oameni speriati, dezamagiti si cu moralul la pamant.Ce sfat le dai?Cum vezi tu aceasta situatie?

L: Chiar daca trecem printr-o perioada delicata, nu va pierdeti speranta,vor veni si vremuri mai bune.Eliminati gandurile negative! Eliminati raul din jurul vostru!In fiecare zi vedeti stiri negative la televizor, cititi stiri alarmiste pe Facebook care va „imbolnavesc” fara sa va dati seama… Ai un/o coleg/a,prieten/a, care mereu se plange de cate ceva, iti pasa mereu de parerea altora, ajuti pe toata lumea, asculti pe toata lumea,dar la greu esti lasat/a balta… Constientizeaza aceste lucruri si elimina-le macar o saptamana pentru inceput! Incepe chiar azi acest experiment si vezi cum te simti dupa o saptamana in care ai renuntat la tot ce era negativ pe langa tine si in mintea ta. Vei observa cum viata este mai frumoasa, cum incepi sa sesizezi partea frumoasa a lucrurilor, cum vezi partea plina a paharului. De ce nu ai trai mereu asa? De ce te-ai mai intoarce la tot ce este negativ in jurul tau?Gandeste pozitiv si umple-ti sufletul de iubire!Iubirea este farmacia sufletului şi cheia speranţei.Ai potential de invingator,iar totul depinde de tine!Zambeste si traieste pozitiv, om frumos!Totul va fi bine!

R: Care sunt motivele pentru care oamenii nu sunt fericiti cu adevarat?Ce trebuie sa facem ca sa traim in armonie

L: Vrei sa fii cu adevarat fericit/a,zimbeste… doar zambind iți vor straluci ochii ca doua stele.Un om fericit este mereu pozitiv si cu zambetul pe buze. Se va gandi întotdeauna cu drag la trecut si cu speranta la viitor, constient ca totul are loc in prezant. Un om fericit va gasi intotdeauna ceva pozitiv in tot ce il inconjoara si va gasi intotdeauna un motiv sa zambeasca din tot sufletul..Traim vremuri triste inconjurati de rautate, prostie, iubire pe interes,saracie. Si cand spun asta nu ma refer neaparat la faptul ca ne lipsesc lucrurile materiale!Suntem saraci in bun simt,gingasie, loialitate,compasiune, generozitate, curatenie sufleteasca, ganduri bune, dragoste, adevar, mangaieri, zambete! Sa ne opunem cu totii rautatii, indiferentei, lipsei acute de iubire, nesimtirii, cinismului, imoralitatii, duplicitatii, lipsei de scrupule,inculturii ridicate la rand de arta…sa ne opunem acestui trend distructiv pentru suflet si minte. Raman fidel bunatatii,iubirii,dreptatii si ma declar un gentleman romantic, un om echilibrat, corect,sincer si cu mult bun simt.Bunătatea este limbajul pe care surdul îl poate auzi şi orbul îl poate vedea.Fii generos cu tine insuti, ofera-ti un strop de iubire,fercire si priveste cum viata ta se transforma mai presus de orice asteptare.Cheia este sa iubesti tot ceea ce faci si tot ceea ce esti! Cand incetam sa mai alergam dupa fericire, aflam ca ea era acolo de la bun inceput.

R:Ce o face pe o femeie cu adevarat frumoasa?Mai exista naturalete in ziua de azi?Tu ce preferi?

L:Frumoasa e acea femeie, care se trezeste dimineata ciufulita, fara un kilogram de machiaj pe fata, cu urmele sarutarilor tale de aseara,se imbraca cu camasa sau tricoul tau, se duce si prepara cafeaua, se aseaza pe marginea patului si te priveste cum dormi.Care doarma fericita in bratele tale, care te accepta asa cum esti si te iubeste fara sa vrea sa te schimbe.Care te suna si iti trimite mesaje in cele mai nepotrivite momente sa-ti spuna ca te iubeste si sa te intrebe daca esti bine.Frumoasa este acea femeie care nu minte, nu înșală și nu uita sa iubeasca! Frumoasa este aceea femeie care nu are un fizic perfect,dar are un suflet pe care nu ai cum sa îl uiți…Prefer naturaletea.Poate ar fi mai bine ca ceilalti sa priceapa ca o femeie educata, inteligenta, sufletista, stăpână pe viitorul ei, este mult mai mișto decât una stăpână pe fundul și sânii ei…

R:Mai exista loialitate in ziua de azi?Mai exista prieteni adevarati?

L: Din pacate in ziua de azi oameni sinceri si loiali sunt pe cale de disparitie.Cei care nu te apreciază cu adevarat, nu au ce cauta în viata ta.Dupa doua lucruri sa nu alergi in viata…dupa prieteni adevărați si dupa iubire.Daca tu esti un om bun si corect , nu inseamna ca si ceilalti sunt la fel…Ai grija, pentru ca hienele nu iti vor binele deloc și te lingușesc doar când au un interes!Alunga-i din viata ta pe cei care te-au mințit, ti-au făcut rău, te bârfesc , te invidiază, te cauta doar când au nevoie de tine, pe cei care nu te respecta si nu te apreciază cu adevărat. Nu ai nevoie de oameni de doi bani în viata ta…tu ai nevoie de oameni de calitate, cu un caracter deosebit,care iți vor binele si nu se joaca cu sufletul tău!

R: Care este pentru tine definitia fericirii?

L: Fericirea, împlinirea, iubirea, dragostea adevarata, pacea sufletească şi succesul sunt cele mai importante comori umane si sunt disponibile pentru toti.În iubire, cuvintele sunt muzica pe care dansează trupurile după trăirile ce nu se spun.Fericirea nu există în lucruri, ci în noi.Fericirea este o stare de spirit care se naște din interior.Prin schimbarea atitudinii lor interioare, oamenii își pot schimba viața exterioară.Tot ceea ce vine la tine este consecința vibrației pe care o emiți, iar aceasta este formată din gândurile, sentimentele, cuvintele și acțiunile tale.

R: Ce parere ai despre cei care isi traiesc viata pe retelele de socializare?Ce parere ai despre „idolii” noii generatii?

L: Fiecare e liber sa-si traiasca viata asa cum vrea, dar pana sa apara retelelele de socializare, doar ne imaginam cati analfabeti,cocalari, „tarani de oras”,cate pitipoance exista in aceasta tara minunata.Acum cu retelele de socializare ii stim pe toti cu nume si prenume.Traim într-o lume în care fufele dau lecții de moralitate și fidelitate,iar hoții de cinste și onoare!Tânără generatie se „scalda” in superficialitate si admira toti influencerii inculti, care le spala creierele, toti bombardierii care sunt mereu „pa șmecherie” si la valoare, toți frustrații care pozeaza in lideri… Sa promovam doar valorile romanesti, nu toate fufele, toti papitoii, toti afonii si incultii.Nu mai trebuie promovaţi toţi penibilii, toate pitipoancele,toti afonii, toti bombardierii,care ar face orice să apară la tv, chiar şi în fundul gol şi să fie promovaţi numai oameni cu talent, modestie, ambiţie şi determinare, pentru că şi aşa este societatea plină de „monştri” ai inculturii, nu trebuie să „poluăm” şi muzica, televiziunea, radioul în ultimul hal, pentru că există oameni care sunt pierduţi, dacă nu le spune cineva ce să facă şi cum anume să o facă.Dragilor,incercati sa aveti o scara de valori bine definita!

R: Ce planuri de viitor ai?Un mesaj pentru cititorii acestui blog si pentru fani.

L: Va pregatim multe surprize muzicale si alte colaborari de exceptie in premiera pentru Romania.Vom continua sa lansam piese si remixuri EDM, dar lucram si la ceva special, o piesa de radio,cu care speram sa ajungem la inimile iubitorilor de muzica buna.

Dragi prieteni,cea mai frumoasă parte a vieţii este prezentul, dar suntem aşa de ocupaţi că nici nu observăm. Viața e plină de obstacole, dar și de bucurii. Nu ezitati niciodată, nu renunțati la visele voastre, gânditi-va că este cineva care va iubește,că nimic nu este imposibil și ca veti reusi pana la urma.Faceti din vise realitate! Umpleti-va sufletul cu frumusete, asa cum îti umpli plamanii cu aer!Sa fiti mereu înconjurati de IUBIRE, FERICIRE ,SANATATE SI OAMENI SINCERI!Totul va fi bine!

Facebook: https://www.facebook.com/DjLucianGeoOfficial

Piesa Interviu:https://www.youtube.com/watch?v=vYtz6YuqcFI