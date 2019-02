Dj Lucian(Lucian Mitrache)&Geo(Naita George) continua colaborarile de exceptie si au reusit in premiera pentru Romania sa colaboreze cu celebrii Wolfpack,cei care s-au clasat pe locul 35 in DJ Mag Top 100 DJs in anul 2018,cunoscuti ca si protejatii legendarilor Dimitri Vegas &Like Mike.Wolfpack sunt cunoscuti si respectati in industria EDM, fiind prezenti in fiecare an pe scena celebrului festival Tomorrowland,cei doi facand senzatie cu mixurile, dar si cu hiturile lor, cel mai cunoscut fiind Dimitri Vegas & Like Mike ft Wolfpack & Katy B – Find Tomorrow (Ocarina).Cu piese de calitate care au ajuns no #1 in Beatport Top 100 Electro House in fiecare an,artistii sunt apreciati si respectati in intreaga lume de fanii genului. Colaborarea a avut loc intr-o emisiune la un radio international cu muzica de club,unde Dj Lucian&Geo impreuna cu celebrii Wolfpack au realizat un super mix, care poate face senzatie la orice party si orice festival. De curand Dj Lucian&Geo au lansat si un remix oficial al piesei Sean Norvis ft. MC Steliano – Suga Suga High, care se bucura deja de un feedback pozitiv din partea unor artisti foarte cunoscuti din industria EDM.

Link Dj Lucian &Geo – Best Festival Party Mix (Guest Mix – Wolfpack)

https://soundcloud.com/dj-lucianofficial/dj-lucian-geo-best-festival-party-mix-februaryguest-mix-wolfpack

Link Sean Norvis ft. MC Steliano – Suga Suga High (DJ Lucian & Geo Remix)

https://soundcloud.com/norvismusic/nvs083-sean-norvis-ft-mc