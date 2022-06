Dj Lucian(Lucian Mitrache)&Geo(Naita George) lanseaza impreuna cu Next Route (Beznea Teodor Dorinel),o noua piesa de calitate,care se numeste „Strong Love”.Lansata impreuna cu casa de discuri Norvis Music,”Strong Love” este o piesa de dragoste, numai buna pentru zilele toride de vara, dar si pentru toate petrecerile si festivalurile din intreaga lume. Plina de un vibe pozitiv, noua piesa va avea lansarea oficiala la radio in tari precum Germania, Spania, Portugalia, Bulgaria si Serbia, fiind cunoscut faptul,ca cei doi artisti si producatori romani sunt foarte apreciati de dj-ii si producatorii din afara,unde genul muzical EDM este foarte popular. Printre artisti cu care au colaborat Dj Lucian&Geo se numara DJS FROM MARS, Tigerlily,Korolova, Dj Da Candy, Justin Prime, Club Banditz, Dj Dark, Cuebrick, Rudeejay, B Jones, Vessbroz, TripL, Angelina Lavo, Nausica, Menshee, Mikro, Emre Cizmeci, Will Fast, Sean Norvis, Dj AMBERNA, Anela, Tiara, Kenn Colt si multi altii.

Next Route (Beznea Teodor Dorinel) este un tânar producator talentat din Sascut, judetul Bacau, care e gata sa cucereasca piata muzicala din România, dar si cea internationala. Acesta a produs si a lansat multe piese care se bucura de aprecierea iubitorilor de muzica pe retelele de socializare si lucreaza in prezent la alte productii de calitate.

Dj Lucian:”Aceasta piesa este un cadou din partea noastra pentru toti iubitorii de muzica din intreaga lume.Intotdeauna muzica a fost o punte catre inima persoanei iubite, reusind prin vibratiile ei minunate sa transmita mesajul venit de la indragostiti.Si cum se poate face mai frumos o declaratie de dragoste, decat prin intermediul muzicii. Muzica si dragostea sunt cele doua aripi ale sufletului,muzica este hrana spirituala pentru suflet si minte.Multumim frumos tuturor celor care ne sustin si ne apreciaza muzica,dar si celor care ne pun bete in roate pentru ca ne motiveaza si mai mult.Fara voi dragilor, noi nu am exista!Va pregatim multe suprize muzicale noi si colaborari de exceptie in premiera pentru Romania.”

Link Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=V-aqBVZK3Ug