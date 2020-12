Dj Lucian (Lucian Mitrache)&Geo (Naita George) lanseaza o noua piesa EDM,care se numeste „Antidote”. In aceasta perioada delicata,cand intreaga omenire sufera din cauza pandemiei,cei doi artisti vin cu „antidotul” muzical, o piesa plina de energie pozitiva,care este perfecta pentru orice festival de gen si are un vibe aparte. Noua piesa este lansata impreuna cu casa de discuri Norvis Music si a avut premiera la radio în țări precum Suedia, Germania, Austria, Bulgaria și Serbia, fiind cunoscut faptul că cei doi artiști și producători români sunt foarte apreciați de Dj-ii și producătorii din afară, unde genul muzical EDM este foarte popular. Dupa ce au colaborat cu nume de legenda din industria EDM precum DJS FROM MARS, Wolfpack sau Justin Prime, cei doi artisti au colaborat in premiera pentru Romania,cu Dj AMBERNA, o DJ-ita si producatoare din ASIA foarte populara, cu peste 2 milioane de urmaritori pe Instagram. De Revelion, Dj Lucian&Geo vor face show la un radio international,alaturi de DJ consacrati cu hituri in topurile internationale precum Robin Schulz,B Jones,Vessbroz,Da Candy sau DJS FROM MARS. Cei doi artisti pregatesc alte surprize muzicale si colaborari de exceptie!

Link Youtube Dj Lucian&Geo-Antidote- https://youtu.be/3J-z8Cv0apg