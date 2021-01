Dj Lucian (Lucian Mitrache)&Geo (Naita George) revin in forta cu o noua piesa de calitate, care se numeste „Beautiful Life”. Noua piesă sună foarte bine,este hrana spirituala pentru suflet si minte,fiind plina de energie pozitiva.”Beautiful Life” este lansata impreuna cu casa de discuri Norvis Music si va avea lansarea oficiala la radio in tari precum Germania, Spania, Rusia, Bulgaria si Serbia, fiind cunoscut faptul,ca cei doi artisti si producatori romani sunt foarte apreciati de dj-ii si producatorii din afara,unde genul muzical EDM este foarte popular. De Revelion, Dj Lucian&Geo au facut show la un radio international alaturi de nume consacrate din muzica internationala precum Robin Schulz sau legendarii DJS FROM MARS, care sunt prieteni cu cei doi artisti.

Dj Lucian&Geo: „Traiti viata frumos,ascultati muzica buna, ganditi pozitiv si iubiti cu sufletul curat. Bucurati-va de voi, de ce aveti, de ceea ce sunteti, de cei dragi. Priviti viata zambind si veti putea simti cum ea se bucura alaturi de voi. Totul va fi bine, dragi prieteni! Multumim frumos tuturor celor care ne sustin si ne apreciaza muzica,dar si celor care ne pun bete in roate pentru ca ne motiveaza si mai mult. Fara voi dragilor, noi nu am exista! Va pregatim multe suprize muzicale noi si colaborari de exceptie in premiera pentru Romania.”

Link Youtube: https://youtu.be/vrppyCEwasQ