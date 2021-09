Dj Lucian (Lucian Mitrache)&Geo (Naita George) lanseaza la inceput de toamna o noua piesa de calitate,care se numeste „Love &Sax”. Noua piesa suna foarte bine,are un vibe pozitiv si te duce cu gandul la vara care tocmai a trecut, facandu-te sa retraiesti acele clipe de neuitat traite la intensitate maxima alaturi de cei dragi. „Love &Sax” este o piesa house cu influente „old school” si a avut lansarea oficiala la radio in tari precum Germania, Austria, Rusia, Bulgaria si Serbia, fiind cunoscut faptul, ca cei doi artisti si producatori romani sunt foarte apreciati de dj-ii si producatorii din afara, unde genul muzical EDM este foarte popular.Piesa se bucura deja de un feedback pozitiv din partea unor artisti de marca din industria EDM internationala precum DJS FROM MARS, Flip Capella, B Jones, Korolova sau Justin Prime. Dj Lucian&Geo pregatesc alte surprize muzicale si colaborari de exceptie in premiera pentru Romania!

Link Youtube : https://youtu.be/2S1Dn3iFjLc