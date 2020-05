Dj Lucian (Lucian Mitrache) & Geo (George Naita) revin în forta cu o noua piesa de calitate, care se numeste “Positive Vibes”.In aceasta perioada delicata,cand intreaga omenire sufera din cauza pandemiei, cei doi artisti ne incanta sufletul cu o piesa plina de energie de pozitiva si care este hrana spirituala pentru suflet si minte.“Positive Vibes” va avea lansarea oficiala la radio in tari precum Germania, Austria, Spania, Rusia, Bulgaria si Serbia,fiind cunoscut faptul,ca cei doi artisti si producatori romani sunt foarte apreciati de dj-ii si producatorii din afara,unde genul muzical EDM este foarte popular.Dupa ce au colaborat cu nume de legenda din industria EDM precum DJS FROM MARS, Wolfpack,Flip Capella,Justin Prime sau Cuebrick, cei doi artisti au reusit o noua premiera pentru Romania.De data aceasta au colaborat cu celebra DJ-ita si producatoare din Spania,B Jones, care a fost numita ambasador muzical la Ibiza si a fost invitata speciala la showul aniversar al legendarului David Guetta, unde a mixat alaturi de celebrul actor Idris Elba(Luther,Thor). Dj Lucian:”Chiar daca trecem printr-o perioada delicata, nu va pierdeti speranta,vor veni si vremuri mai bune.Cantati, zambiti,dansati.Bucurati-va de voi, de ce aveti,de ceea ce sunteti, de cei dragi. Priviti viata zambind si veti putea simti cum ea se bucura alaturi de voi.Totul va fi bine, dragi prieteni!Multumim frumos tuturor celor care ne sustin si ne apreciaza muzica,dar si celor care ne pun bete in roate pentru ca ne motiveaza si mai mult.Fara voi dragilor, noi nu am exista!Fiti responsabili si ganditi pozitiv!”

Link Dj Lucian&Geo-Positive Vibes https://youtu.be/vYtz6YuqcFI

, 10.0 out of 10 based on 1 rating