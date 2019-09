Dj Lucian (Lucian Mitrache) & Geo (George Naita) revin in forta cu o piesa de calitate, care se numeste „Spread The Love”.Noua piesă sună foarte bine, este plina de energie pozitiva si este lansata impreuna cu casa de discuri Norvis Music.„Spread The Love” beneficiaza de un clip pe masura unde in centrul atentiei se afla dragostea,iar lansarea oficială la radio a avut-o în țări precum Suedia,Germania, Austria,Bulgaria și Serbia, fiind cunoscut faptul că cei doi artiști și producători români sunt foarte apreciați de Dj-ii și producătorii din afară, unde genul muzical EDM este foarte popular.După ce au colaborat cu nume de legendă din industria EDM precum DJS FROM MARS, Wolfpack,Justin Prime sau Cuebrick, cei doi artiști au reusit o noua premiera pentru Romania.De data aceasta au colaborat cu celebra DJ-ita si producatoare din Australia, Tigerlily,cea care fost declarata trei ani la rand cea mai buna Dj-ita din Australia,iar in anul 2018 s-a clasat pe locul 3 in lume.Cei doi artisti pregatesc alte surprize muzicale si colaborari de exceptie!

Clip Oficial:DJ Lucian & Geo – Spread The Love | Video