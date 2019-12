Dj Lucian(Lucian Mitrache) si Geo(Naita George),doi tineri foarte talentati si ambitiosi, si-au unit fortele pentru a crea un proiect de succes, un proiect muzical diferit fata de ceea se produce pe piata muzicala din Romania.Cei doi artisti au reusit in premiera pentru tara noastra sa colaboreze cu artisti de renume precum celebrii Wolfpack, cei care s-au clasat pe locul 38 în DJ Mag Top 100 DJs în anul 2019,DJS FROM MARS cunoscuti ca si „regii mashup-urilor” si care au colaborat cu legendarul David Guetta sau Tigerlily, cea mai apreciata si cunoscuta Dj-ita din Australia.Piesele si remixurile lor sunt difuzate la multe radiouri internationale si se bucura de un feedback pozitiv din partea unor artisti foarte cunoscuti din industria EDM.

R:Cum a fost anul 2019 pentru voi?

Dj Lucian&Geo: Anul 2019 a fost foarte bun pentru noi.Am reusit sa colaboram in premiera pentru Romania cu nume foarte cunoscute din industria EDM precum Wolfpack,protejatii legendarilor Dimitri Vegas &Like Mike, cu Justin Prime,un nume foarte cunoscut in industrie,cu unul dintre cei mai buni Dj din Italia,Rudeejay,cu Flip Capella, cel mai bun Dj si producator din Austria, cu Tigerlily,TWIIG.Will Fast si MIKRO.Piesele si remixurile noastre au fost difuzate de radiouri din intreaga lume, iar remixul Ahzee Vs Zafir Ifrach Vs Sagi Abitpul – Afrokai Stars(Dj Lucian &Geo Edit) s-a bucurat de un real succes la Dubai si in tari precum Maroc si Tunisia.Terminam anul 2019 in forta cu o alta colaborare de exceptie.De data asta colaboram cu cea mai apreciata si cea mai sexy Dji-ta din Italia, Nausica.

R: Ce inseamna muzica pentru voi?

Dj Lucian&Geo:Muzica pentru noi inseamna libertate.Muzica este leacul minţii,muzica este arta de a gândi cu sunete, este tot ce poate fi mai frumos in „partitura vietii”.Noi ne exprimam prin muzica si ne dorim ca muzica noastra sa fie „pansament” pentru suflet si minte.Muzica este „religia” noastra… Noi facem muzica din suflet pentru suflet!Cum spunea si Emil Cioran:”Daca nu am fi avut suflet, ni l-ar fi creat muzica!”

R: Au inceput sarbatorile de iarna! Ce faceti de Craciun si de Revelion?

Dj Lucian&Geo: Sarbatorile le vom petrece alaturi de cei dragi, dar avem o mare surpriza pentru fanii nostri si pentru ascultatorii de muzica buna…De Craciun si de Revelion va aducem cea mai buna muzica de festival, la party-urile organizate de un radio international cu muzica de club.(OnlineDjRadio) Alaturi de noi vor fi si alte nume consacrate ale muzicii de club precum Corey Biggs, DJS FROM MARS, Wolfpack, Coyu, Cuebrick, Flip Capella, Sean Norvis si altii, cu care vom face un super show.

R: Ce asteptari aveti de la 2020?Ce surprize mai pregatiti fanilor?

Dj Lucian&Geo: Pentru anul 2020 pregatim multe surprize muzicale si alte colaborari de exceptie in premiera pentru Romania.Vom continua sa lansam piese si remixuri EDM, dar lucram si la ceva special, o piesa de radio,cu care speram sa ajungem la inimile iubitorilor de muzica buna.Noi nu facem compromisuri, facem doar ceea ce simtim…

R: Un mesaj pentru cititorii acestui blog si pentru fanii vostri.

Dj Lucian&Geo: Viata trebuie traita mereu cu zambetul pe buze, ascultand muzica buna si gandind pozitiv!Multumim frumos tuturor celor care ne sustin si ne apreciaza muzica,dar si celor care ne pun bete in roate pentru ca ne motiveaza si mai mult.Fara voi dragilor, noi nu am exista!Sa aveti un Craciun ca-n povesti alaturi de cei dragi si un An Nou plin de realizari pe toate planurile, sanatate si multa fericire!

Facebook: https://www.facebook.com/DjLucianGeoOfficial

Soundcloud: https://soundcloud.com/dj-lucianofficial

Piese pentru Interviu:

https://www.youtube.com/watch?v=fKhD8W0nYmY

https://www.youtube.com/watch?v=ZCaYhYzpS3k