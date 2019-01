La fel ca în fiecare an, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret (DJST) Suceava a realizat topul performanţelor obţinute în anul 2018 de sportivii legitimaţi în judeţul Suceava. Conform directorului executiv al DJST Suceava, Petru Enache, acest top a fost întocmit pe baza următoarelor criterii: nivelul performanţei sportive sub aspect calitativ şi apoi cantitativ; nivelul şi importanţa competiţiei unde s-au realizat performanţele sportive; nivelul de competitivitate din competiţiile unde s-au realizat performanţele sportive; interesul, emulaţia şi impactul competiţiei unde s-au realizat performanţele, dar şi reprezentarea internaţională a Românei şi implicit a judeţului Suceava. Cel mai bun sportiv din ultimii ani de la Clubul Sportiv Municipal Suceava, canotorul Cosmin Pascari, a fost pentru al doilea an consecutiv şi cel mai bun sportiv al judeţului Suceava, asta conform topului realizat de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Suceava. Performerul secţiei de canotaj de la CSM Suceava, pregătit de antrenorul Ioan Despa, a avut cel mai bun an din cariera sa de până acum, mai ales la nivel internaţional.

Cosmin a reuşit să câştige aurul în proba de 4 rame la Campionatul European de seniori din Scoţia, medalia de aur în aceeaşi probă la Campionatul European de tineret din Belarus şi la Campionatul Mondial de tineret din Polonia, dar şi o medalie de argint la Cupa Mondială de seniori din Austria. Din păcate pentru clubul CSM Suceava, Cosmin nu va mai puncta pentru CSM Suceava, şi asta deoarece a primit o ofertă foarte bună de la clubul Dinamo Bucureşti, pentru care va participa din acest an.

Locurile doi şi trei au revenit sporturilor de iarnă. Maria Marinela Velicu, de la Clubul Sporturilor de Iarnă de la Vatra Dornei, a reuşit să intre în finala probei de skeleton la Jocurile Olimpice de iarnă de la Pyeong Chang, din Coreea de Sud, şi să câştige tot în 2018 titlul de campioană naţională a României în aceeaşi probă, performanţe obţinute şi de Dorin Dumitru Velicu, tot de la CSI Vatra Dornei.

Una dintre speranţele canotajului din judeţul Suceava, Florin Arteni Fîntînaru, de la CSM Suceava, a avut cel mai bun an din cariera sa de până acum, fiind şi cel mai bun junior la canotaj din ţară pe 2018. În topul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Suceava, Florin Arteni Fîntînaru a ocupat locul IV, după ce a reuşit în anul 2018 să câştige titlul de campion mondial de juniori în Cehia, în proba de dublu rame, şi mai mult, medalia de aur la Jocurile Olimpice ale Tineretului din Argentina, tot în proba de dublu rame, devenind vicecampion european de juniori şi multiplu campion şi medaliat la Campionatele Naţionale ale României. Pe locul cinci s-a clasat un alt canotor ce a confirmat în acest an la nivel internaţional, Alexandru Ciobîcă, sportiv antrenat tot de Ioan Despa la CSM Suceava, ce a câştigat medalia de aur la Campionatul European de tineret din Belarus, dar şi medalia de argint la Campionatul Mondial de tineret din Polonia, ambele în proba de dublu rame, fiind şi multiplu campion şi medaliat la Campionatele Naţionale ale României.

Tot pe locul cinci s-a aflat şi Alexandru Mancaş, de la secţia de radioamatorism a Clubului Sporturilor Tehnico-Aplicative Suceava, sportiv ce a stabilit un nou record mondial la Telegrafie Viteza HST, a fost medaliat cu bronz la Cupa Europei la seniori, campion balcanic de seniori, dar şi multiplu campion şi medaliat la Campionatele Naţionale ale României la seniori. Poziţia a şasea a fost împărţită de doi colegi de club de la CSTA Suceava, ambii la secţia de navomodelism. Este vorba de Lăcrămioara Cojocariu şi Ilie Cojocariu, ce-n 2018 au câştigat argintul la Campionatul Mondial de seniori, dar şi medaliile de bronz la aceeaşi competiţie.

Locul şapte a revenit canotajului, Geani Anton şi Gabriel Şchiopoaia, colegi în barca de dublu rame, strângând mai multe titluri de campioni şi medalii în competiţiile naţionale de juniori şi seniori.

Locul opt a fost ocupat de Ioana Dobrotă, de la secţia navomodelism a clubului CSTA Suceava, sportivă medaliată cu bronz la Campionatul Mondial de juniori şi multiplă medaliată la Campionatele Naţionale de juniori.

Locul nouă a revenit clubului CSM Suceava prin Andrei Dănilă, campion şi multiplu medaliat la Campionatele Naţionale de tir cu arcul, şi prin Andrei Gafiţa, multiplu campion naţional de atletism la tineret şi multiplu medaliat la naţionalele de tineret şi seniori.

Topul DJST Suceava a fost închis de Maria Ciubotariu, de la Clubul Sporturilor de Iarnă din Vatra Dornei, ce a fost finalistă la Campionatul Mondial de juniori la sanie pe pistă naturală, ocupând locul II la Cupa Naţiunilor şi fiind dublu medaliată cu argint la naţionalele de seniori.

Directorul executiv al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Suceava, Petru Enache, a menţionat că acest top reprezintă doar o ierarhie de moment în lungul şi anevoiosul drum spre marea performanţă, mai ales că-n anii trecuţi în această ierarhie s-au regăsit sportivi care ulterior au confirmat şi au obţinut pentru România rezultate notabile, dar şi sportivi care au obţinut iniţial rezultate la nivel de juniori, şi apoi au renunţat la activitatea sportivă.

„Felicitări tuturor oamenilor implicaţi în mişcarea sportivă din judeţul Suceava şi în mod special celor care-şi fac meseria cu dăruire şi reuşesc să treacă peste toate neajunsurile, să obţină rezultate notabile şi să organizeze acţiuni de promovare a sportului, să caute mereu resurse umane şi materiale pentru susţinerea activităţii.

Ca o concluzie aş putea spune că a fost un an excelent pentru sportul de performanţă din judeţul Suceava, performanţe obţinute în condiţii care nu s-au raportat la standardele actuale.

Procesul de descentralizare care a început sperăm să aducă şi un plus de investiţii în ceea ce priveşte modernizarea bazelor sportive, sunt sigur că dacă vom investi acum în sport mai târziu vom investi mai puţin în sănătate”, a declarat directorul DJST Suceava, Petru Enache.