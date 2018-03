Câteva mii de doamne și domnișoare din municipiul Suceava au primit flori din partea primarului Ion Lungu. La fel ca în fiecare an, Ion Lungu s-a aflat în mai multe zone ale Sucevei, unde a oferit flori cu prilejul zilei de 8 Martie. „Aş putea spune conform tradiției, am împărțit şi în acest an flori doamnelor și domnișoarelor din municipiul Suceava, în zona centrală, în zona magazinului Bucovina, în cartierul George Enescu, la Prefectură şi la Consiliul Județean”, a spus Ion Lungu.



Tot astăzi, primarul Ion Lungu le-a sărbătorit și pe cele peste 300 de femei care lucrează în Primăria Suceava.

„La mulți ani, stimate doamne și domnișoare cu ocazia zilei de 8 Marie!”, a fost mesajul transmis de Ion Lungu.