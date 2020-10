În ultimele 24 de ore, în județul Suceava au fost confirmate 135 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, cu 23 în plus față de situația anterioară, după ce s-au prelucrat 798 de teste. Potrivit Instituției Prefectului, astăzi dimineață, în Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” erau internați 628 de pacienți, dintre care 192 COVID-19, 112 în zona tampon și 324 cu alte afecțiuni. Spitalul din Suceava dispunea de 296 de paturi libere, din care 27 pentru pacienți COVID-19, 185 în sectorul non-Covid și 84 pentru zona tampon. La unitatea ATI erau disponibile două paturi pentru pacienți COVID. De asemenea, erau 24 de ventilatoare libere din care 6 pentru pacienți COVID-19. La Spitalul din Rădăuți erau 92 de pacienți diagnosticați cu COVID-19 și o persoană suspectă de infecție cu noul coronavirus. Prefectura Suceava a mai informat că astăzi, la nivelul județului, sînt în evoluție 1.351 de cazuri de infecție COVID-19, cu 41 mai multe decît la raportarea precedentă. Numărul localităților fără nici un caz de coronavirus este de 14, dintr-un total de 114. Alte 10 localități au cîte un caz în evoluție, 41 au sub cinci, 25 au sub 10, iar 24 de localități sînt peste 10 cazuri active.