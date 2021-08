Din totalul de 727 de unități de învățămînt de pe raza județului Suceava, doar 303 au autorizația sanitară. Este vorba despre 107 grădinițe, 143 de școli, 37 de licee, 6 unități speciale, 1 școală postliceală și 9 cluburi ale copiilor. Statistica a fost prezentată de șefa interimară a Direcției de Sănătate Publică, Firuța Bosancu, în ședința Colegiului Prefectural desfășurată, astăzi, în sistem online.

În cadrul aceleiași întâlniri, Grigore Bocanci, inspectorul școlar general al IȘJ Suceava a precizat că la nivelul județului Suceava toate unitățile de învățământ preuniversitar sunt pregătite pentru începerea anului școlar 2021 – 2022.

El a spus că în perioada 24.08 – 27.08.2021 Inspectoratul Școlar Județean Suceava a organizat o inspecție tematică al cărei scop a fost Aprecierea stadiului de pregătire a unităților de învățământ pentru începerea noului an școlar 2021 – 2022.

Obiectivele inspecției tematice au fost:

Verificarea tuturor spațiilor școlare privind modul de asigurare a condițiilor optime de începere a activității în noul an școlar 2021 – 2022;

Asigurarea accesului la educație de calitate și a egalității de șanse pentru toți elevii;

Asigurarea condițiilor igienico-sanitare pentru prevenirea îmbolnăvirilor în contextul pandemiei SARS-Cov-2.

Având în vedere faptul că Inspectoratul Școlar Județean a cerut Ministerului Învățământului încă 122 de microbuze școlare, pe lângă cele 143 aflate deja în dotare (126 funcționale), prefectul Iulian Cimpoeșu a solicitat analiza care fundamentează această cifră.

De asemenea, comisarul șef Florin Poenari de la Inspectoratului de Poliție Județean Suceava a transmis că instituția pe care o conduce își îndreaptă atenția către asigurarea siguranței tinerilor și profesorilor, securitatea în spațiile școlare pentru a sprijini și a stimula activități ce vizează progresul școlar, pregătirea profesională, performanța și excelența.

„Anul școlar precedent dar și cel care urmează a fost și va fi marcat de fenomenul pandemic Sars-Cov 2, context în care responsabilitatea respectării normelor de prevenire este o prioritate comună a tuturor instituțiilor cu atribuții în domeniu.

O nouă și constantă provocare în ultima perioadă prin impactul la nivelul dezvoltării emoționale a copilului dar și prin impactul mediatic asociat o reprezintă fenomenul bullying, iar, din păcate, aceste forme de agresiune fizică, verbală, atitudinală sunt tot mai accentuate, efectele fiind vizibile în comportamentul și atitudinea celor agresați.

Tocmai pentru a aborda eficient aceste problematici vizând sănătatea și siguranța elevilor și cadrelor didactice, pe perioada acestei veri, la nivelul IPJ Suceava au fost inițiate mai multe proiecte preventive și acțiuni de amploare care să se constituie într-un liant cu activitățile specifice deschiderii noului an școlar”, se arată într-o informare transmisă după ședință.

Potrivit aceleiași surse, în perioada 1 – 13.09.2021 la nivelul tuturor subunităților polițiști desemnați vor verifica existența fizică a Registrului Siguranței Școlare instituit conform procedurii comune MAI – Ministerul Educației și vor fi dispuse măsuri astfel încât acest registru să existe și să fie funcțional la nivelul tuturor unităților de învățământ.

După începerea anului școlar vor fi demarate acțiuni punctuale de prevenire a abandonului și absenteismului școlar, în cadrul acestora urmând a fi abordați toți factorii de risc care generează delincvență juvenilă și violență școlară.

La acest punct al ordinii de zi, prefectul Iulian Cimpoeșu a solicitat situația examinării valabilității actelor pentru microbuzele școlare și pentru conducătorii auto ai acestora, dar și verificarea existenței trecerilor de pietoni din apropierea unităților de învățământ și a iluminării acestora pe timp de noapte, având în vedere și faptul că sunt școli unde se învață în două schimburi.

234 de clădiri cu destinația de învățământ nu au autorizație ISU

Din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, Marian-Constantin Ruscan a făcut o informare privind situația unităților de învățământ. Din totalul celor 836 clădiri cu destinația de învățământ, 388 de clădiri fac obiectul autorizării: 388 și 448 nu fac obiectul autorizării. Din cele 388, 154 sunt autorizate și 234 nu sunt autorizate.

Ca urmare a numărului mare de unități de învățământ care nu dețin autorizație de securitate la incendiu, în anul 2021 inspecția de prevenire a executat activități în domeniu, activități care vor continua și pe parcursul anului școlar 2021 – 2022.

Din partea Direcției de Sănătate Publică, Firuța Bosancu a precizat ca în județul Suceava din totalul celor 727 de unități de învățământ, sunt autorizate sanitar un număr de 303 unități de învățământ, din care 107 grădinițe, 143 școli, 37 licee, 6 unități speciale de învățământ, 1 școală postliceală și 9 cluburi ale copiilor.

În conformitate cu atribuțiile Ministerului Sănătății, pentru verificarea normelor de igienă din unitățile de învățământ preuniversitar și având în vedere contextul epidemiologic actual, reprezentanții Serviciului de Control în Sănătate Publică din cadrul DSP Suceava au efectuat pe parcursul anului 2021, acțiuni de control în 54 de unități de învățământ preuniversitar.

Cu ocazia controalelor efectuate, au fost constatate o serie de neconformități în ceea ce privește condițiile de funcționare asigurate la nivelul unităților controlate cum ar fi:

lipsa autorizației sanitare de funcționare

neasigurarea de grilaje de protecție a corpurilor de încălzire centrală

neasigurarea împrejmuirii spațiului de joacă destinat preșcolarilor față de curtea destinată elevilor;

lipsa cabinetului medical autorizat și organizat pentru asigurarea medicală preventivă, curativă și de urgență;

neasigurarea de obiecte sanitare dimensionate potrivit vârstei la grupurile sanitare ale preșcolarilor;

neasigurarea măsurilor de protecție de accidente la ferestre;

sală de sport improvizată

mobilier școlar cu grad avansat de uzură;

probe de apă neconforme

spațiu destinat depozitării materialelor și ustensilelor pentru efectuarea curățeniei este necorespunzător dotat și întreținut.

Pentru că statisticile prezentate sunt pe unități de învățământ, nu pe numărul de elevi angrenați în procesul de învățământ, prefectul Iulian Cimpoeșu a solicitat și o situație a numărului efectiv de elevi care urmează cursuri în unități autorizate sanitar și numărul din cele neautorizate.