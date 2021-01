În județul Suceava au fost depistate 146 de cazuri noi de coronavirus, cu 56 în plus față de statistica precedentă, după ce s-au prelucrat 971 de teste. Numărul persoanelor infectate a ajuns la 18.098, iar conform Instituției Prefectului 15.671 de pacienți au fost declarați vindecați. În județul Suceava sînt 1.460 de cazuri active de infecție cu virusul SARS-CoV-2, cu două în minus comparativ cu raportarea anterioară. Numărul localităților fără nici un caz de coronavirus este de 4, dintr-un total de 114. Douăsprezece localități au cîte un caz în evoluție, 37 sub cinci, 29 sub 10, iar 33 au peste 10 cazuri active. Incidența cumulată este, în continuare, de 1,87 la mia de locuitori.