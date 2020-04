Începând de luni şi până marţi, în judeţul Suceava s-au înregistrat doar 45 de cazuri noi de coronavirus. În momentul de faţă numărul cazurilor din judeţul Suceava de persoane infectate cu noul Covid-19 a ajuns la 2.695. de precizat că această creştee este puţin mai mare decât cea de duminică spre luni, când în judeţ au fost 37 de cazuri noi de coronavirus.

În România sunt 11.616 de cazuri de coronavirus.

Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate 1. Alba 167 2. Arad 541 3. Argeș 134 4. Bacău 180 5. Bihor 438 6. Bistrița-Năsăud 172 7. Botoșani 442 8. Brașov 422 9. Brăila 22 10. Buzău 20 11. Caraș-Severin 88 12. Călărași 48 13. Cluj 315 14. Constanța 229 15. Covasna 178 16. Dâmbovița 96 17. Dolj 100 18. Galați 362 19. Giurgiu 128 20. Gorj 39 21. Harghita 19 22. Hunedoara 488 23. Ialomița 160 24. Iași 237 25. Ilfov 252 26. Maramureș 71 27. Mehedinți 58 28. Mureș 412 29. Neamț 451 30. Olt 36 31. Prahova 67 32. Satu Mare 55 33. Sălaj 31 34. Sibiu 270 35. Suceava 2.695 36. Teleorman 95 37. Timiș 445 38. Tulcea 44 39. Vaslui 92 40. Vâlcea 25 41. Vrancea 251 42. Mun. București 1.222 43. – 19 TOTAL 11.616