Prefectura Suceava a transmis că astăzi, la nivelul județului, sunt în evoluție 1.698 de cazuri de infecție cu virusul SARS-CoV-2, cu 56 în plus în comparație cu raportarea anterioară. Numărul localităților fără nici un caz de coronavrus a scăzut de la 8 la 5, dintr-un total de 114. Treisprezece localități au cîte un caz în evoluție, 33 au sub cinci, 28 au sub 10, iar în 35 de localități există peste 10 cazuri active. La nivelul județului Suceava, incidența cumulată a cazurilor de coronavirus a crescut de la 2 la 2,07 la mia de locuitori. De asemenea, prefectura a anuţat că la fel ca la comunicarea precedentă, din pricina COVID-19, în județul Suceava sînt 713 persoane în carantină și alte 409 izolate la domiciliu.

Pe de altă parte, în actualul context epidemiologic, pe 6 noiembrie, polițiștii suceveni au verificat 866 de persoane și 130 de societăți comerciale cu privire la respectarea măsurilor și interdicțiilor impuse. Ei au deschis un dosar penal pentru combaterea zădărnicirii bolilor. De asemenea, pentru încălcarea normelor anti-COVID, polițiștii au aplicat 97 de amenzi, în cuantum de 3.500 de lei.