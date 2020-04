Colegiul Farmaciștilor Suceava, informează că, Farmacia Dona 85 (poarta spitalului) care avea program non stop/permanent și-a modificat programul de lucru , astfel : L-V: 08.00-19.30, S:08.00-16.00, D: 08.00-14.00.

În această situație, pe raza Municipiului Suceava funcționează cu program non-stop/permanent și semipermanent următoarele farmacii:

– FARMACIA NR. 68 ARENA DORNAFARM (lângă spital) – program permanent

– FARMACIA FARMALIN (Burdujeni -vis-a-vis de restaurant Brândușa) – program semipermanent (07.00- 24.00)

De asemenea, Farmacia HERBA PRO-FARM, Calea Burdujeni, nr.11 (piața Burdujeni) și-a reluat activitatea.