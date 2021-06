În această dimineață, conform datelor centralizate de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, la nivelul județului se înregistrează un număr de 23.046 de persoane declarate vindecate de Covid. De asemenea, totalul persoanelor vaccinate la nivelul județului Suceava este de 87.801, din care 77.875 sunt cu rapelul făcut. La nivelul județului, în ultimele 24 de ore a fost internată o persoană diagnosticată cu Covid – 19, în același interval de timp fiind externate două persoane.

Din totalul celor 516 pacienți internați în Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 4 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, 18 pacienți sunt în zona tampon și 494 pacienți sunt cu alte afecțiuni (non-Covid). Din cei 4 pacienți diagnosticați Covid-19, trei prezintă forme medii ale bolii și una prezintă forme grave și este internat în secția ATI.

Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava dispune, la această dată, de 313 paturi libere, din care 82 pentru pacienți Covid-19, 212 în sectorul non-Covid și 19 pentru zona tampon.

La unitatea ATI sunt disponibile 13 paturi pentru pacienți Covid, sunt 30 ventilatoare libere, din care 14 pentru pacienții Covid-19, și 16 pentru pacienții non- Covid.

Totalul persoanelor internate și diagnosticate cu Covid-19 la nivelul județului Suceava este de 10 iar numărul persoanelor suspecte de Covid-19 este de 20.

La nivelul județului sunt disponibile 152 de locuri libere Covid și 37 locuri pentru zona tampon.