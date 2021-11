Prefectura Suceava a transmis astăzi situația cu privire la vaccinarea anti-covid a personalului angajat în cadrul serviciilor publice deconcentrate, structuri ale administrației publice centrale organizate la nivelul județului Suceava și agenți economici ce asigură servicii de utilitate publică. Din situația prezentată de Prefectura Suceava reiese faptul că singurele instituții publice în care procentul de vaccinare al salariaților este de 100% sunt Direcţia Judeţeană pentru Cultură Suceava, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Suceava, Garda Naţională de Mediu –Comisariatul Judeţean Suceava și Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Judeţul Suceava. La polul opus, cele mai mici procente de vaccinare în rândul salariaților se înregistrează la Hidoelectrica Suceava – 10% (doar unul din cei 10 salariați este vaccinat), la Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Suceava – 25%, Oficiul Judeţean de Poştă Suceava – 27,77%, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – Inspectoratul Teritorial Suceava – 29%.

Din situația prezentată de Prefectură mai reiese faptul că la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava procentul de vaccinare este de 41,88%, la Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Suceava – 32,14%, iar la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Bucovina” al judeţului Suceava – 33,02%.

Vă prezentăm în continuarea situația completă cu privire la personalul vaccinat din instituțiile sucevene:

Nr. crt. Instituţia Nr. personal angajat Nr. personal vaccinat Procent % 1 Instituția Prefectului – Județul Suceava 39 30 76,92 2 Consiliul Județean Suceava 191 157 82,20 3 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava informații clasificate 41,88 4 Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Suceava informații clasificate 25 5 Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Suceava informații clasificate 32,14 6 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Bucovina” al judeţului Suceava informații clasificate 33,02 7 Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi Fălticeni informații clasificate 52 8 Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Suceava 119 83 70 9 Direcţia Judeţeană pentru Cultură Suceava 7 7 100 10 Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Suceava 4 4 100 11 Casa Judeţeană de Pensii Suceava 114 57 50 12 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Suceava 38 27 71,05 13 Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava 47 28 60 14 Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Suceava 39 24 61,54 15 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava 49 38 77,56 16 Direcţia Județeană pentru Sport şi Tineret Suceava 8 4 50 17 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava 339 207 61 18 Biroul Vamal de Interior Suceava 12 7 58,33 19 Biroul Vamal de Frontieră Siret 71 42 59,2 20 Biroului Vamal de Frontieră Dorneşti 28 18 64 21 Direcţia pentru Agricultură Suceava 28 20 71,42 22 Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Suceava 8 5 63 23 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Suceava 130 80 62 24 Oficiul Județean de Zootehnie Suceava 9 7 78 25 Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Suceava 18 12 66,67 26 Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava 32 22 69 27 Garda Naţională de Mediu –Comisariatul Judeţean Suceava 14 14 100 28 Garda Forestieră 45 24 53 29 Direcţia Silvică Suceava 58 38 65,5 30 Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava 184 95 51,63 31 Sistemul Hidrotehnic Independent Siret 70 29 41,40 32 Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Suceava 125 69 55 33 Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava 46 25 54,34 34 Inspectoratul Judeţean în Construcţii Suceava 11 10 91 35 Oficiul Judeţean de Poştă Suceava 720 200 27,77 36 Serviciul Judeţean Suceava al Arhivelor Naţionale 9 5 55,5 37 Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Suceava 77 53 68,83 38 Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Judeţul Suceava Informații clasificate 100 39 Secţia Drumuri Naţionale Suceava 62 20 33,3 40 Secţia Drumuri Naţionale Câmpulung Moldovenesc 68 43 63 41 Autoritatea Rutieră Română – Agenţia Suceava 8 7 87,50 42 Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – Inspectoratul Teritorial Suceava. 14 4 29 43 Casa de Asigurări de Sănătate Suceava 58 45 77,58 44 C.N.CI.R. – Sucursala Suceava 14 13 93 45 Serviciul Judeţean de Metrologie Legală Suceava 7 4 57,14 46 Filiala de Îmbunătățiri Funciare Moldova Nord – Unitatea de Administrare Suceava 22 15 68,18 47 Centrul Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Suceava. 3 2 66,66 48 S.C. BIOENERGY S.A. 53 34 64,15 49 S.C. ACET SA 822 415 50,49 50 S.C TRANSELECTRICA S.A. 12 11 92 51 S.C. HIDROELECTRICA S.A. 10 1 10 52 CNU Crucea 69 21 31 53 Aeroportul Suceava 69 43 62 54 S.C. CFR S.A. 792 250 32 55 Serviciul Județean de Ambulanță Suceava 374 183 48 56 Spitalul Județean de Urgență Suceava 1579 857 54,27