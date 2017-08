Sala ”Dumitru Bernicu” din Suceava a găzduit cu o lună înaintea începerii noului sezon al Ligii Naţionale de handbal masculin a X-a ediție a Memorialului ”Mihai Mironiuc”. La startul competiției s-au aliniat formațiile CSM Focșani, Poli Iași, Știința Bacău și CSU Suceava.

Turneul a fost unul util și a relevant stadiul de pregătire al fiecărei echipe. S-a putut lesne observa la grupările de Ligă Națională lipsa de omogenitate datorată faptului că toate au avut noi jucători în lot. Totuși, toate partidele au fost aprog disputate și echilibrate. O impresie foarte frumoasă a lăsat echipa din Bacău pregătită de Gabriel Armanu, echipă alcătuită din handbaliști sub 19 ani. Mai puțin etică a fost comportarea grupării din Iași la meciul cu formația gazdă, caracterul amical al turneului fiind ignorant de noul echipier al ieșenilor, Capotă.

În prima partidă a Memorialului ”Mihai Mironiuc”, CSU Suceava a întâlnit tânăra echipă Știința Bacău. Elevii antrenorilor Adrian Chiruț și Iulian Andrei au reuşit la final să se impună cu scorul de 34 – 31, la capătul unui prim joc de pregătire în care au greşit destul de mult, mai ales la finalizare, în faţa unei echipe care şi-a dorit să dea o replică serioasă, o formaţie ce a avut în componenţă şi juniori.

Jocul a început cu multe greşeli, mai ales la finalizare de partea studenţilor. Prima repriză a fost una destul de echilibrată, cu perioade bune de ambele părţi, fiecare echipă profitând de nesincronizările sau ratările adversarilor. Sucevenii au condus cu 5–3, dar băcăuanii au revenit şi au preluat conducerea la 6–5.

În minutul 23, CSU s-a desprins pentru prima dată la trei goluri, iar la pauză a intrat la vestiare cu un avantaj de doar două goluri, scor 16–14. Universitatea a rulat tot lotul, iar după cinci minute din partea a doua s-a distanţat la patru goluri, 19–15. În minutul 42 a avut cinci goluri avantaj, 24–19, aceasta fiind cea mai mare diferenţă de scor din meci. Au urmat 4 minute foarte bune ale Ştiinţei, care a reuşit să marcheze de cinci ori la rând şi să egaleze pe tabelă la 24, când mai era un sfert de oră de joc. Elevii lui Adi Chiruţ au gestionat destul de bine finalul de meci şi s-au impus cu 34–31, după un prim meci venit după o perioadă de acumulări fizice.

În meciul cu Bacăul, Universitatea Suceava a folosit un lot de 15 jucători, 13 dintre ei reuşind să marcheze. Astfel, în poarta studenţilor a debutat Ciprian Bobeica, portar ce a făcut echipă cu Eduard Duman, în timp ce Bogdan Baican a reuşit cele mai multe goluri ale CSU-ului, şase, urmat de Alin Petrea şi Florin Ciubotariu, cu câte patru reuşite fiecare, Gabriel Cotinghiu, Mihai Sandu şi Adi Târzioru, cu câte trei reuşite, Alexandru Poteră, Dusan Sipka, Iulian Alexa şi Gabriel Burlacu, câte două goluri fiecare, Andrei Olariu, Ioan Tcaciuc şi Bogdan Şoldănescu, câte un gol. De menționat faptul că instalația de iluminat a sălii sucevene a cedat la un moment dat, revenirea ei fiind destul de departe de potențialul normal, dar suficientă pentru a se putea juca.

În celălalt joc al primei zile la turneul sucevean, CSM Focșani a trecut 28-23 de Poli Iași.

În cel mai tare meci al ei din cadrul celei de-a X-a ediții a Memorialului ”Mihai Mironiuc”, CSU Suceava a avut ca adversară gruparea CSM Focșani. Cu jucători noi în lot, precum Pătru sau Hagiu, gruparea vrânceană a dat o replică solidă gazdelor. Cum se cunoșteau foarte bine, cele două echipe s-au tatonat îndelung, după zece minute de joc marcându-se numai trei goluri! După 20 de minute de joc scorul era 4-4, după ce oaspeții au condus cu 4-2. Sucevenii au fost mai lucizi pe finalul primei reprise și au intrat în avantaj la cabine, scor 10-8. Vizibil incomodați de căldura năucitoare, handbaliștii celor două formații s-au hidratat serios, gazdele alegând aerul de afară celui închis din vestiar.

La reluare, handbaliștii suceveni au marcat de trei ori consecutiv și au dus scorul la 13-8 în disputa cu focșănenii. Oaspeții au revenit și au egalat la 15. Până la final s-a mers relativ cap la cap, CSU Suceava impunându-se totuși la limită cu 21-20. Fără Sipka, Mitrea, Costea și portarul Cristi Tcaciuc, gazdele au depus eforturi considerabil pentru a trece de formația focșăneană care va fi un adversar incomod fără indoială și în campionat. De remarcat evoluțiile bune ale portarilor Duman și Bobeică, ultimul avantajat de faptul că purta tricoul lui George Șelaru.

Pentru CSU Suceava în jocul cu CSM Focșani au marcat: Burlacu (5), Petrea (6), Baican, I.Tcaciuc, Tîrzioru (3), Ciubotariu (3), Alexa, Mihai Sandu, Șoldănescu (2), Olariu (1), Cotinghiu (1).

În primul meci al zilei a doua a Memorialului ”Mihai Mironiuc”, Poli Iași a depășit, la sfârșitul unui joc deosebit de echilibrat, echipa Știința Bacău cu 29-28 cu un gol marcat de Capotă în ultima secundă.

În ultima zi a turneului sucevean găzduit de sala ”Dumitru Bernicu”, CSM Focșani a învins Știința Bacău cu 30-24, dar evoluția tinerilor băcăuani a fost una deosbit de consistent și dătătoare de speranța pentru viitor.

În partida ”vedetă” a zilei, CSU Suceava a întâlnit formația Poli Iași. Cu un lot întărit prin venirea unor jucători de calibru ca Vancea și Capotă, pe lângă foștii echipieri ai Sucevei, Cristian Bursuc, Rareș Bursuc și Andrei Spiridon, gruparea ieșeană s-a ținut destul de bine o perioadă. Totuși, la pauza partidei scorul era 16-10 pentru gazde, chiar dacă din teren a lipsit „tunarul” Burlacu, accidentat ușor în partida cu CSM Focșani.

Din păcate, zăpușeala din sală și clinciurile destul de tari și-au pus amprenta asupra nervilor jucătorilor. În pofida fair-play-ului demonstrat pe tot parcursul turneului, în a doua repriză a disputei CSU Suceava – Poli Iași, jucătorul oapeților Capotă a depășit limita și a sărit practice la bătaie la suceveanul Petrea, amândoi fiind eliminați. Capotă nu a pututu fi oprit nici de arbitri nemțeni pe care i-a bruscat. În ciuda acestui incident care nu-și are rostul la un turneu de pregătire amical, CSU Suceava a câștigat disputa cu Poli Iași cu 31-25 și Memorialul ”Mihai Mironiuc” cu trei victorii din tot atâtea meicuri jucate.

Pentru CSU Suceava în partida cu Poli Iași au marcat: Ciubotariu (5), Olariu (2), Petrea (3), I.Tcaciuc, Tîrzioru (1), Șoldănescu (3), Baican (4), Alexa (4), Sandu Mihai (7), Cotinghiu (3).

„A fost un prim turneu după o perioadă de pregătire în care am pus accent pe acumulările fizice şi era normal să apară greşeli tehnico-tactice, mai ales la precizia aruncărilor. Băieţii s-au mișcat bine și mă bucur că nu au fost accidentări serioase. Sunt mulţumit de efortul depus în teren de jucătorii noştri şi în acelaşi timp ne-am dat seama unde avem de lucrat.”, a explicat antrenorul Adrian Chiruţ.