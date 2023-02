Un credincios din Dobrogea este nemulțumit că Înaltpreasfințitului Teodosie i s-au impus restricții de slujire la mănăstirea ctitorită de dumnealui în satul său natal Dorna Arini din județul Suceava. „Înaltpreasfinția voastră, am și eu o nelămurire care aici, în zona noastră din Dobrogea, este privită ca un abuz din partea dumneavoastră!De ce i s-au impus restricții de slujire Înaltpreasfințitului Teodosie în satul natal la mănăstirea construită chiar de dumnealui?”, a i-a scris enoriașul arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic.

”Anul trecut Înaltpreasfințitul Teodosie a săvârșit 44 slujbe arhierești în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Dacă însă vi se par puține ca număr, putem lua în calcul înfierea Înaltpreasfinției Sale”,a răspuns ierarhul.