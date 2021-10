Deputatul USR de Suceava, doctorul în imunologie Radu Ciornei, consideră că România nu poate să-și mai protejeze cetățenii din punct de medical și îndeamnă la vaccinare anti-COVID. Spitalele sînt pline de persoane infectate. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, parlamentarul a afirmat: „Nu scăpăm de pandemie fără vaccinare. Sînt stupefiat de faptul că nici în al 12-lea ceas, politicienii nu au înțeles să-și dea mîna și încurajează curentul ăsta volițional antivaccinist, care din punctul meu de vedere este ceva extrem de grav. Cînd cineva își rupe mîna, merge la medic și trebuie să-i pună un șurub sau niște piulițe pentru a rezolva fractura respectivă, nimeni nu protestează. Cînd cineva, Doamne ferește, are cancer și e trimis la Radioterapie, la Chimioterapie, care sînt niște tratamente cu efecte secundare foarte puternice, nimeni nu protestează. În schimb, vizavi de vaccinul anti-COVID am găsit extraordinar de mulți specialiști făcuți peste noapte și, din păcate, unii sînt cadre medicale, care aleg partea aceasta mai puțin luminoasă și critică fervent vaccinul. La nivel mondial au fost administrate 6,6 miliarde de doze de vaccinuri anti-COVID, iar dacă ar fi fost niște efecte adverse cumplite le știam cu toții. Cunoaștem, însă, cu toții, foarte mulți oameni care au murit din jurul nostru. Eu nu am ajuns să cunosc pe cineva care să aibă efecte secundare adverse grave”. Întrebat cînd crede că va fi stins valul patru al pandemiei, deputatul Ciornei a răspuns: „Dacă nu ne vaccinăm, cînd virusul îi omoară pe toți ce slabi. Este un răspuns foarte direct, dar eu așa cred în momentul de față, pentru că varianta Delta nu e mai agresivă, nu omoară mai mulți oameni decît varianta Alfa, dar se transmite mult mai ușor”. Parlamentarul de Suceava a mai spus: „Cred că rata de vaccinare era mult mai bună în România dacă principalele partide le ordonau primarilor să scoată oamenii la vaccin și dacă exista o colaborare mai strînsă cu autoritățile religioase”.