Doctorul Alexandru Calancea este noul manager interimar al Spitalului Județean Suceava. El este șeful Secției Cardiologie din cadrul Spitalului Județean Suceava și va prelua funcția începând cu data de 1 iulie. Decizia a fost luată de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. ” În cursul zilei de ieri am avut la Consiliul Județean Suceava o întâlnire cu managerul Spitalului Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou Suceava, dr. Anatolii Buzdugan. Am trecut în revistă situația la zi a Spitalului Județean, ocazie cu care mi-a fost adusă la cunoștință solicitarea membrilor actualei echipe manageriale de a reveni la posturile deținute anterior, respectiv dr. Anatolii Buzdugan în funcția de șef Secție de Neurochirurgie iar dr. Valeriu Gavrilovici, pe funcția de șef Secție Chirurgie generală. La începutul mandatului, actuala echipă și-a exprimat intenția de a lucra împreună până la revenirea la normal a activității medicale la Spitalul Județean. Acest lucru se întâmplă deja, de la 1 iunie s-a reluat activitatea medicală pentru tratarea pacienților cu patologii non-COVID, iar de la 1 iulie se va relua acordarea de servicii medicale pacienților în cadrul ambulatoriului. În aceste condiții, în baza prerogativelor legale pe care le am, voi numi o nouă echipă manageriale, interimară, începând cu data de 1 iulie până la organizarea concursului, având în funcția de manager interimar pe dr. Alexandru Calancea, șeful Secției Cardiologie din Cadrul Spitalului Județean Suceava”, a spus Flutur.

El a precizat că de la 1 iulie pacienții se vor putea trata la ambulatoriul spitalului, care până acum a oferit servicii medicale doar prin telemedicină. ”Este organizat un triaj epidemiologic riguros, cu folosirea celor trei puncte acces. Astfel, vor putea fi asigurate servicii medicale, cu programare, pentru 84 adulți și 42 copii, urmând ca toate detaliile privind procedura programărilor să fie stabilită în prima ședință a Consiliului Medical”, a mai spus Gheorghe Flutur.