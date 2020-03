Secretarul de stat din Ministerul Sănătății, Nelu Tătaru, a anunțat, într-o intervenție la Antena 3, că noul manager al Spitalului Județean Suceava va fi medicul Florin Filip. Acesta este șeful Secţiei de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică din cadrul Spitalului Județean Suceava. Nelu Tătaru a declarat la Antena 3 că propunerea Ministerului Sănătății către conducerea Consiliului Județean Suceava, în subordina căruia se află Spitalul Județean, a fost cea de suspendare a contractului de management a lui Vasile Rîmbu. Nelu Tătaru a spus că șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a fost de acord cu această propunere, iar noul manager va fi doctorul Florin Filip. „Am avut astăzi o discuție cu medicii care mai sunt valizi la Suceava, plus domnul doctor Filip, care va fi viitorul manager”, a declarat la Antena 3 secretarul de stat din Ministerul Sănătății. El a spus că în momentul de față Spitalul Județean Suceava este „cea mai fierbinte” zonă din România.

Secretarul de stat a mai adăugat că la Suceava vor fi aduși specialiști din Iași, în condițiile în care chiar și la Direcția de Sănătate Publică au mai rămas puțini doctori care nu sunt infestați cu noul coronavirus. ”Am terminat ședința cu puținii medici valizi de la Spitalul Județean, și chiar la DSP a trebuit să aducem profesioniști de la Iași, în acest moment nemaiavând decât câțiva oameni la Inspecția Sanitară (…)Am început să mobilizăm tot ce înseamnă personal din centrul universitar, medici specialiști transferați la Suceva, rezidenți în ultimul an, mâine vin cei din DSP”, a precizat Tătaru. El a mai precizat, tot la Antena 3, că după o perioadă de 48 – 72 de ore, când se va face o dezinfecție totală, pacienții cu coronavirus din Spitalul Vechi vor fi transferați în clădirea nouă a Spitalului Județean Suceava.

Nelu Tătaru a mai atras atenția că în momentul de față în județul Suceava nu există spital în care să nu fie cel puțin un medic confirmat cu noul coronavirus.