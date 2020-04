În această perioadă, cabinetele stomatologice pot funcționa pentru asigurarea asistenței medicale de urgență, doar dacă sînt utilate pe timp de pandemie și dacă dispun de materialele de protecție necesare celor ce le deservesc. Afirmația a fost făcută prin telefon la Radio Top, de președintele Colegiului Medicilor Dentiști Suceava, Dan Gabriel Gospodaru. El a făcut declarația după ce a fost întrebat de ce în județul nostru sînt deschise doar 4 cabinete stomatologice. Două cabinete funcționează în municipiul Suceava și cîte unul la Fălticeni și la Vatra Dornei. Doctorul Gospodaru a explicat: „Asistența medicală de urgență stomatologică în principiu trebuie asigurată de Ministerul Sănătății, nu de Colegiul Medicilor Dentiști. În municipiul Suceava ea se făcea de către cabinetul stomatologic de la UPU Suceava. Faptul că de pe o zi pe alta s-au închis cabinetele stomatologice fără să se ia în considerare că va fi nevoie de o asistență de urgență pe timp îndelungat și faptul că județul Suceava are o mare întindere, mai multe orașe și municipii, a creat o situație care a determinat Prefectura să ceară printr-o adresă ajutorul Colegiului Dentiștilor să asigure asistența medicală de urgență în stomatologie. Ea este voluntară. Am transmis colegilor mei dorința Prefecturii de a deschide cabinete. În faza inițială au fost mai mulți medici care au dorit, numai că această situație a medicinii de urgență stomatologică a devenit o problemă în întreaga țară. Colegiul Medicilor Dentiști Național a luat o măsură de a ne trimite recomandări a ceea ce înseamnă utilarea cabinetului pe timp de pandemie și materialele de protecție necesare colegilor mei care asigură asistența”. Însă, doctorul Gospodaru a subliniat că banii pentru achiziții trebuie alocați de medici. „Aici este problema. Aceste cabinete au trebuit să folosească proprii bani și investiția este foarte mare deoarece conform recomandărilor este nevoie de cumpărat un aparat care se numește nebulizator, un aparat care produce vapori în cabinet și care teoretic sterilizează în timp de 2 ore cabinetul și permite primirea unui alt pacient. Investiția aceasta care este suportată de colegii mei, pe de o parte a deranjat ca și cost. Pe de altă parte, în faza inițială nu au avut de unde cumpăra nebulizatorul. Colegii mei au rămas absolut descoperiți întrucît cu bani nu au reușit, nu au găsit, n-au avut de unde să-și cumpere materiale de protecție și aceste aparate. Între timp ele au apărut. În intervalul de timp cît nu s-au găsit, eu am făcut adrese către toate instituțiile județene – ISU, Prefectură, primării pentru a mă ajuta cu materiale pentru că la numărul de cabinete care existau nu era o cantitate foarte mare. Pentru 1-2-3 combinezoane sau ochelari nu murea nimeni dacă ni le dădea. Nu ne-a dat nimeni nimic. Unii au răspuns politicos la această adresă, alții nu au răspuns deloc. Deoarece e vorba de banul public care trebuia justificat pemtru mediul privat, dar există cabinete păstorite de primărie și aceste nebulizatoare, aceste aparate, aceste cheltuieli puteau fi transferate pe cabinetele școlare care sînt în subordinea primăriilor”. Doctorul Dan Gabriel Gospodaru a menționat, la Radio Top, că un nebulizator costă între 27 și 45 de milioane de lei vechi. El a mai spus că în zilele următoare la Gura Humorului este posibil să se deschisă un cabinet sau două pentru asigurarea urgențelor stomatologice.