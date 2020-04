Într-o intervenție telefonică la Radio Top, președintele Colegiului Medicilor Suceava, Sorin Hîncu, a afirmat că într-o ședință de lucru organizată la Palatul Administrativ a avut o discuție în contradictoriu cu generalul-maior în rezervă Ionel Oprea, coordonatorul militar al Spitalului Județean, pe marginea deciziei acestuia privind închiderea circulației în zona Spitalului, pe artera principală, pentru prevenirea răspîndirii noului coronavirus.

Doctorul Hîncu a afirmat că i-a spus generalului că nu crede că măsura este una corectă „pentru că virușii ăștia nu sînt ca leoparzii, să sară de pe șosea în spital și invers”. El a adăugat că a fost contrazis de general, care i-a zis că decizia a fost necesară. Sorin Hîncu a mai spus: „Cred în continuare că măsura nu este bună, pentru că dacă circulă autovehiculele pe artera principală nu este nici un fel de prejudiciu epidemiologic”.

Șeful Colegiului Medicilor a arătat că ridicarea restricției ar fi benefică și pentru moralul oamenilor, însă deocamdată nu se știe cînd se va întîmpla asta. Din 6 aprilie, circulația auto și pietonală este restricționată pe segmentul de drum cuprins între intersecția străzii Calea Obcinilor cu bulevardul 1 Mai și pe segmentul de drum cuprins între intersecția străzii Scurtă cu bulevardul 1 Mai și intersecția străzii Scurtă cu Aleea Saturn.