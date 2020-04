Radio Top: De ieri, ați transmis o scrisoare deschisă primului ministru și Guvernului, solicitînd să fie modificat programul persoanelor de peste 65 de ani. Ce reacții ați primit?

Sorin Hîncu: Reacțiile sînt destul de numeroase. Toate au fost favorabile și nici nu mă așteptam să fie altfel, pentru că ceea ce am făcut eu a fost pur și simplu un gest umanitar față de generația din care fac și eu parte și m-am gîndit să îndrept niște lucruri. Pentru că, cred eu, de la bun început a fost o greșeală în această ordonanță și am făcut această scrisoare deschisă. Nu știu dacă ea va ajunge la destinație, am niște rezerve asupra acestui lucru. Și, de aceea, mă bazez pe oamenii de presă, că poate să ajungă acolo. Și am argumentat destul de bine această doleanță a noastră.

Radio Top: Care este cel mai solid argument din ce ați scris aici?

Sorin Hîncu: Argumentele, după mine, toate sînt solide, dar cel mai solid și mai solid este discriminarea. Este clar o discriminare și se creează o mare discrepanță între diverse categorii de vîrstă. Cei tineri or să spună „uite și bătrânii ăștia care nu mai stau acasă au ieșit” și la ora aia o să vină mai mulți, iar bieții bătrîni spun „uite, nu avem și noi loc după ce am muncit o viață și după ce am realizat fiecare ce am putut. Uite, acum nu avem și noi loc să ne facem cumpărăturile pentru strictul necesar”?

Radio Top: La un punct ați scris că se creează din start o discriminare a persoanelor în vîrstă față de restul populației, cu consecințe psihosociale, medicale și juridice foarte grave?

Sorin Hîncu: Toate aceste categorii pot să spună cuvîntul discriminare…Să știți că sînt alte state unde și juriștii și medicii și sociologii și psihologii au avut un cuvînt de spus. Și au fost luați în considerare. Eu aș vrea numai ca această scrisoare să ajungă pe masa primului ministru și să o citească. Să vedem ce spune. Pentru că noi nu cerem ceva deosebit, nu cerem avantaje deosebite. Din contră, eu zic că va fi mult mai bine. Riscul de transmitere intracomunitară la aglomerație între acele două ore este cel puțin de trei patru ori mai mare. Și eu cred că este foarte ușor de modificat. Toată lumea o să-și dea seama că s-a făcut o greșeală care trebuiește remediată. Nu e ceva cu conotație politică. Este vorba de ceea ce se întîmplă cu peste 4 milioane de oameni din țara asta.

Radio Top: Tot ieri, ministrul de Interne Marcel Vela răspundea unor întrebări și spunea că are în plan să mute mai spre dimineață programul persoanelor de peste 65 de ani. De asemenea, este luată în calcul și o nouă evaluare pentru un interval orar și spre seară sau după-amiază?

Sorin Hîncu: Eu m-aș bucura să fie așa… M-aș bucura ca dumnealor să-și dea seama, fără să țină cont neapărat de solicitarea noastră. Să remedieze acest lucru și să intrăm într-o oarecare normalitate. Deocamdată, am niște rezerve, deoarece am văzut că Iohannis a ieșit ieri și a spus că pînă pe 15 mai nu se modifică nimic. Noi nu cerem o modificare deosebită…”