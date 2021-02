Președintele Colegiului Județean al Medicilor Suceava, doctorul chirurg Sorin Hîncu, este de părere că la Suceava nu este necesară o Facultate de Medicină, așa cum își dorește de cîțiva ani conducerea Universității „Ștefan cel Mare”. Chirurgul a explicat, la Radio Top: „Universitatea suceveană este una foarte bună, de top. Aici sînt secții foarte bine dotate și cu rezultate deosebite. La Suceava nu cred că e nevoie de o facultate de Medicină, din cauză că în România sînt aproximativ 10 astfel de facultăți care scot în fiecare an serii de medici. Pe lîngă cele consacrate, de la Iași, București, Cluj, Timișoara și Craiova, mai sînt facultăți de Medicină la Tîrgu Mureș, Oradea, Sibiu, Brașov, Constanța și Galați. Nu știu exact cît de bine sînt pregătiți viitorii doctori, dar cam jumătate din acele facultăți funcționează cu profesori din alte părți. De pildă, la Oradea vin profesori de la Cluj, iar la Galați vin profesori de la București și de la Iași. La Suceava de unde să mai vină profesori, de la Iași?” Oricum, președintele Colegiului Județean al Medicilor consideră că investiția nu ar putea deveni funcțională în mai puțin de 5-6 ani, avînd în vedere că e nevoie, printre altele, de aprobări, de studiu de fezabilitate, de proiect și, bineînțeles, de finanțare. Sorin Hîncu a conchis: „Înființarea unei facultăți de Medicină la Suceava ar fi doar pentru palmares”.

