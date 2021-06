Doctorul Marius Grămadă nu mai vrea un nou mandat de director medical al Spitalului Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava. El a anunțat printr-un comunicat de presă că actualul mandat îi expiră la 30 iunie arătând că după această dată își va relua activitatea de medic în specialitatea ortopedie – traumatologie. ”Doresc să anunţ pe această cale că la data de 30.06.21 expiră mandatul actual de director medical. M otivat fiind de dorinţa de a relua activitatea de medic in specialitatea ortopedie – traumatologie pentru care am investit 13 ani de studii îmi exprim intenţia de a nu mai da curs unui alt mandat de management medical. Specialitatea ortopedie – traumatologie ca şi alte specialităţi chirurgicale presupune munca in echipa, colegialitate, reciprocitate între membrii echipei, precum şi timp dedicat. Consider că din postura de management este dificil sa se asigure armonia între atribuţiile de medic si cele de director medical şi că unele specialităţi mai autonome se potrivesc mai bine acestei funcţii. Pe de altă parte aceasta noua poziţionare nu înseamnă o abandonare a misiunii de schimbare din cadrul spitalului. Aşa cum înainte de mandatul de director medical m-am implicat activ în gestionarea problemelor din spital şi după 1 iulie 2021 voi acorda sprijinul meu celor ce doresc o reala schimbare. Sunt încrezător că următorul director medical va investi la fel de multă energie în progresul Spitalului Judeţean Suceava. Mulţumesc colegilor mei, conducerii spitalului care m-a propus şi m-a sprijinit, precum şi Consiliului de Administraţie şi Consiliului Judeţean care m-au creditat necondiţionat”, a transmis medicul Grămadă.