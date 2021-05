Cunoscutul medic psihiatru sucevean Alexandru Paziuc este de părere că atacurile la adresa Bisericii s-au întețit pentru că anumite gesturi ale preoților nu sînt tocmai normale. Doctorul a mai afirmat, la Radio Top: „Poate că ar fi momentul ca Biserica să se apropie mai mult de individ, să se apropie mai mult de componenta socială, de rolul social, și nu doar de rolul economic”. Medicul Paziuc a declarat că la Spitalul de Psihiatrie din Cîmpulung este angajat un preot și a adăugat: „Noi avem o capelă în biserica de la spital. Am angajat un preot, printre primii din țară, imediat după ce s-a încheiat protocolul între Ministerul Cultelor și Ministerul Sănătății. Am profitat de ocazie tocmai pentru a avea preotul nostru, dar un preot deschis către componenta de terapie prin credință. Preotul nostru nu merge prin saloane. În schimb, enoriașii care doresc, se pot deplasa la biserică”. Alexandru Paziuc a mai spus: „Este ideea de a lucra în echipă. Dacă vedem că o persoană are o componentă religioasă mai pronunțată, sigur că preotul ne poate fi de ajutor. Acolo unde nu e așa ceva, unde omul nu dorește, preotul nu are cum să comunice”.