Documentarul AGERPRES „Tărâmul dintre ape” va fi proiectat sâmbătă, 4 noiembrie, de la ora 12:30, la cea de-a treia ediție a Festivalului internațional de film documentar antropologic Culese din Balkani, desfășurat la Muzeul Național al Țăranului Român (Cinema Muzeul Țăranului & Clubul Țăranului).

Pelicula „Tărâmul dintre ape” prezintă Delta Dunării, însă nu doar turistic, ci prin intermediul unor povești de viață ale localnicilor, care, fie ei lipoveni, ucraineni sau greci, consideră acest „tărâm“ singurul loc de pe pământ care poate fi numit „acasă”. Prin realizarea documentarului, echipa AGERPRES Video a încercat să ilustreze cât mai bine acest loc și să transmită deopotrivă simplitatea, dar și complexitatea lui, suferința, alături de bucurii și speranță, farmecul cosmopolit.

La finalul proiecției, realizatoarea Marilena Stănescu va participa la o sesiune de Q&A și va împărtăși cu cei din sală emoțiile „culese” în timpul filmărilor.

Festivalul are loc în perioada 3-5 noiembrie 2017, iar în cadrul său vor fi proiectate mai multe filme documentare din Balcani (România, Grecia, Croația, Serbia, Bulgaria, Muntenegru), dar și din Brazilia, Noua Zeelandă, SUA, Germania, Iran, Norvegia, UK, Israel, realizate de regizori, antropologi, etnologi, studenți. Intrarea este liberă.

„Tărâmul dintre ape” a mai fost difuzat și în cadrul festivalurilor: Serile filmului românesc (Iaşi), Cronograf – Festivalul Internaţional de film documentar (Chişinău), Festivalul Propatria – tinere talente româneşti (Roma, Italia), Festivalul internațional de arte vizuale – Vama sub lumini de Oscar (Vama Veche), Târgul internațional de carte Bookfest – Chişinău.

Despre AGERPRES

Fondată în 1889, AGERPRES este Agenția Națională de Presă a României. Aceasta are rolul de a oferi informații echilibrate, cu caracter imparțial, și de a fi principala sursă de informare pentru cetățenii și instituțiile din țară, dar și cea mai importantă sursă de știri despre România, în exterior. Din 1921, agenția a avut o transmisie neîntreruptă de știri și informații. Printre serviciile AGERPRES se regăsesc: fluxurile de știri tematice, serviciile și arhiva de fotografie de presă, monitorizarea de presă, serviciile video și multimedia, fluxul documentare, precum și servicii de imprimare.

Despre Culese din Balkani

Culese din Balkani este un festival de film dedicat antropologiei vizuale. În fiecare an, festivalul aduce împreună antropologi, etnologi, regizori de film și studenți pentru a celebra filmul documentar și expresiile sale antropologice. Festivalul are un punct de interes principal regional, zona Balcanilor, însă aduce în fața publicului filme antropologice și din alte zone culturale și geografice exprimate în diversele secțiuni ale festivalului. Festivalul are loc la Muzeul Tăranului Român din București, fiind un eveniment fondat de Cooperativa Urbană, organizat împreună cu Muzeul Țăranului Român, Centrul pentru educație vizuală și antropologică (CEVA) și Clubul Țăranului.