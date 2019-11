Doi adulţi şi un minor au fost răniţi în urma unui accident între două maşini care a avut loc în această seară în comuna Moara. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Suceava a transmis că în cele două autoturisme se aflau trei persoane, care au fost monitorizate medical după producerea accidentului. Cei trei erau conştienţi şi cooperanţi şi au fost transportaţi la Spitalul Judeţean Suceava. La faţa locului a intervenit modulul SMURD, cu o autospeciala pentru descarcerare si ambulanta SMURD, cu sprijinul unui echipaj SAJ.

