Anul 2023 a început cum nu se putea mai bine pentru Clubul Sportiv Municipal „Dorna” Vatra Dornei, club susținut și finanțat de Primăria și Consiliul Local Vatra Dornei. Claudia Ionela Costiuc și Prâsneac Alexandru sportivi cu dubla legitimare CSM Dorna Vatra-Dornei/CSM Bucuresti și-a trecut în palmares noi rezultate importante la început de an ambii obținând medalia de bronz in proba de 800 metri la Meeting-ul Internațional de Atletism Indoor Ellan din Bratislava/Slovacia. Un alt sportiv de la CSM Dorna Vatra-Dornei Kore Robert-Petru a obținut locul 6 tot in proba de 800 metri.

Prâsneac Cristian, antrenor -profesor CSM Dorna Vatra-Dornei/CSM Bucuresti a declarat: ”La finalul competiție sunt încâtat de evoluția sportivilor mei care dupa un cantomanent asiduu de la Băile Felix au reacționat frumos la primul concurs Indoor al anului. Aveam pe data de 4 Februarie un meeting puternic la Gent/Belgia dar am renunțat cu sportivii mei și cu conducerea celor de la CSM Dorna și CSM București pentru a pregăti serios Campionatul Național Indoor de Seniori și Tineret unde vrem să ne abonăm la medalii. Aș vrea să mulțumesc celor din conducerea CSM Dorna Vatra-Dornei și CSM București cât și sponsorul personal al sportivilor Apa Bucovina”.