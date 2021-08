Două bărbați au căzut într-o fântână în localitatea Părhăuți, comuna Todirești. Potrivit ISU Suceava, aceștia lucrau pentru curățarea fântânii și s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Adâncimea este de aproximativ 5-6 metri, iar la fața locului au intervenit pompierii militari, cu două autospeciale și ambulanța SMURD TIM, cu sprijinul unui echipaj SAJ. Prima persoană extrasă de pompierii care au coborât în fântână este conștientă și a fost preluată de către echipajul SAJ. al doilea bărbat a fost preluată de către echipajul SMURD TIM, fiind în stop cardiorespirator și i s-au aplicat manevre de resuscitare. Din nefericire a fost declarat decesul acestuia.

