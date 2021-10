La începutul acestei săptămâni, comunitatea poloneză din Pleșa, a avut oaspeți de seama, mai exact doi chefi celebri ai bucătăriei internaționale. Chef Samuel Le Torriellec și Chef Frank Oehler alături de brandul – Vreau din România – și-au propus să cunoască diferite minorități ce conviețuiesc în România, pentru a împărtăși din secretele gastronomice specifice fiecărei zone. Astfel Edviga Alexandrovici, reprezentanta comunității poloneze din Pleșa, a gătit Bigos – mâncare de varză și cledne pentru cei doi șefi și echipa lor de filmare.

