Polițiștii de frontieră suceveni cercetează două persoane care au refuzat să se legitimeze şi s-au încuiat în propria mașină încărcată cu țigări de contrabandă, după ce inițial nu au oprit la semnalele polițiștilor de frontieră, parcând în curtea unui imobil din Negostina.

Sâmbătă, 03 iulie a.c., polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava au desfășurat o acțiune pentru combaterea contrabandei cu produse accizabile din tutun în localitatea Siret.

În jurul orei 05.30, polițiștii au efectuat semnalele regulamentare de oprire în trafic a unui microbuz înmatriculat în Ucraina. La vederea echipajului, șoferul microbuzului a accelerat, încercând să se sustragă controlului. Polițiștii de frontieră au pornit în urmărirea mașinii, folosind semnalele luminoase și acustice și somând conducătorul auto să oprească. Acesta, însă, și-a continuat deplasarea până în localitatea Negostina unde a intrat în curtea unui imobil. Ocupanții microbuzului – un bărbat și o femeie – s-au închis în interiorul mașinii, refuzând solicitările polițiștilor de frontieră de a se legitima. În interiorul mașinii se puteau observa mai multe cartușe cu țigări.

Ulterior, echipa operativă din cadrul STPF Suceava a deschis autovehiculul, iar persoanele aflate în interior au fost identificate, respectiv o femeie, în vârstă de 50 de ani, și un bărbat, în vârstă de 24 de ani, ambii cetățeni români. Persoanele și mașina au fost conduse la sediul STPF Suceava.

În urma controlului efectuat asupra mijlocului de transport, polițiștii de frontieră au descoperit, disimulate în diferite locuri din autovehicul și printre bagaje, 494 pachete de țigări provenite din magazine de tip duty free și zece pungi cu tutun pentru narghilea.

Întreaga marfă, în valoare de 7.228 de lei, a fost ridicată în vederea confiscării, iar microbuzul, a cărui valoare a fost estimată la 50.000 de lei, a fost indisponibilizat la sediul instituției până la finalizarea cercetărilor.

Polițiștii de frontieră fac în continuare cercetări în acest caz, urmând ca la final să fie luate măsurile legale ce se impun. Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți.