Doi copii au ajuns la spital în urma unui accident în Milișăuți. Accidentul a avut loc între două autoturisme pe raza localității Milișăuți, fiind implicați patru adulți și doi copii. Cei doi copii au fost preluați de echipajele sosite la fața locului și transportați la spital. La fața locului au intervenit pompierii militari de la Detașamentul de Pompieri Rădăuți cu modulul SMURD (autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2) cu sprijinul unui echipaj SAJ.

, 8.0 out of 10 based on 1 rating