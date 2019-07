Două note de 10 au fost obținute la titularizarea 2019 în județul Suceava. Notă maximă au luat două candidate din mediul rural, una pentru un post de educatoare, cealaltă pentru învățătoare. Cel mai slab pregătiți au fost candidații de la educație fizică și sport. 20 dintre aceștia au luat note între 1 și 2. Pe 23 și 24 iulie se depun contestațiile la Inspectoratul Școlar Suceava, iar pe 30 iulie vor fi transmise rezultatele finale.

Potrivit rezultatelor făcute publice marţi, 23 iulie, pe www.titularizare.edu.ro, două candidate din județ au obținut nota maximă. Una dintre ele este Alexandra Blîndu, din Moara Nica. Aceasta are definitivatul, o experiență la catedră de 2 ani și a dat examen pentru ocuparea unui post de educatoare. Cealaltă candidată cu 10 este Elena Chimniuc. din Brodina de Jos. Are are definitivatul, 11 ani vechime în învățământ și vizează un post de învățătoare. Potrivit inspectorului școlar general adjunct Alexandra Chirilă, din județul Suceava au fost trimise spre evaluare 657 de lucrări. Două au fost notate cu 10, iar o lucrare a fost invalidată. În rest, 287 de lucrări au luar note între 7 și 9, 99, prin urmare, 43, 98 % dintre candidați au posibilitatea să se titularizeze pe un post cu o valabilitate nedeterminată. Note între 5 și 6,99 au obținut 229 de candidați, pentru aceștia fiind disponibile posturile de suplinitor. Fără nici o șansă de titularizare au rămas 42 de profesori care au luat note între 1 și 2, cei mai mulți , 20, fiind la disciplina educație fizică și sport.

Contestații se depun la IȘJ pe 23 iulie pînă la ora 21:00 și pe 24 iulie, pînă la ora 15:00. Lucările se trimit comisiilor de evaluare, iar pe 30 iulie vor fi comunicate rezultatele finale.

Pentru a se titulariza – deci pentru a se angaja pe o perioadă nedeterminată – profesorii trebuie să obțină minimum nota 7 atât la examenul scris, cât și la inspecția la clasă în profilul postului. Pentru a deveni suplinitor – deci pentru angajarea pe perioadă determinată – candidații trebuie să obțină minimum nota 5 atât la proba scrisă, cât și la inspecție.