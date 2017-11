Astăzi, joi 9 noiembrie 2017, s-au decernat prestigioasele premii Médicis. Cîștigătorii ediției 2017 sînt:

Premiul Médicis – Yannick Haenel pentru romanul Tiens ferme ta courrone (Gallimard), în pregătire în colecția „Biblioteca Polirom”, în traducerea lui Laurențiu Malomfălean; volumul va fi lansat la Bookfest 2018.

Premiul Médicis étranger –Paolo Cognetti pentru Les huit montagnes (Stock)/ Cei opt munți, Biblioteca Polirom, 2017, traducere de Cerasela Barbone;

Premiul Médicis essai – Shulem Deen pentru volumul Celui qui va vers elle ne revient pas (Globe).

Cîștigătorul premiului Médicis étranger 2017, romanul Cei opt munţi de Paolo Cognetti, a apărut de curînd în colecția „Biblioteca Polirom”, în traducerea Ceraselei Barbone. Un fenomen editorial vîndut în 32 de ţări.

Laureat al Premiului Strega 2 017, romanul semnat de Paolo Cognetti a obținut, totodată, Premiul Strega Giovani, acordat în urma votului elevilor între 16 și 18 ani, din 50 de licee din Italia și din străinătate.

Romanul a fost vîndut în peste 20 de țări încă înainte de publicare, creînd senzație în lumea editorială

Pietro e un băieţel de la oraş, solitar şi cam morocănos. Mama munceşte într-un centru de consultanţă familială de la periferie şi talentul ei este să le poarte de grijă celorlalţi. Tatăl este chimist, un bărbat irascibil şi fascinant, care se întoarce acasă în fiecare seară de la serviciu plin de furie. Pe părinţii lui Pietro îi uneşte o pasiune comună: muntele. Cînd descoperă sătucul Grana, la poalele masivului Monte Rosa, simt că au găsit locul potrivit: Pietro va petrece toate verile în locul acela „închis în sus de creste gris-fer şi în jos de o stîncă abruptă care împiedică accesul”, dar traversat de un torent care îl ademeneşte din prima clipă. Şi acolo, aşteptîndu-l, se află Bruno, cu părul lui blond cînepiu şi gîtul ars de soare: de aceeaşi vîrstă cu el, dar, în loc să fie în vacanţă, duce vacile la păscut. Încep astfel veri de explorări şi descoperiri, printre casele abandonate, moară şi cărările mai aspre. Sînt şi anii în care Pietro începe să facă drumeţii cu tatăl lui. Pentru că muntele înseamnă cunoaştere, un adevărat mod de a respira, şi va fi legatul lui testamentar cel mai autentic. O moştenire care, după mulţi ani, îl va reapropia de Bruno.

Carte recomandată de Radio România Cultural

Paolo Cognetti s-a născut la Milano în 1978. A urmat studii de matematică, abandonate în favoarea celor de film. Cititor avid de literatură americană, a debutat cu volumul de povestiri Manuale per ragazze di successo (2004, nominalizat la Premiul Bergamo), urmat de Una cosa piccola che sta per esplodere (2007, distins cu Premiul Settembrini şi Premiul Renato Fucini). Primul său roman, Sofia si veste sempre di nero (2012), a fost nominalizat la Premiul Strega. A mai scris volumele de călătorii New York è una finestra senza tende (2010), Tutte le mie preghiere guardano verso ovest (2014), un jurnal montan (Il ragazzo selvatico, 2014) şi volumul de eseuri A pesca nelle pozze più profonde (2014).

Colecția „Biblioteca Polirom” este coordonată de Bogdan-Alexandru Stanescu Stănescu și numără peste 1.000 de titluri.