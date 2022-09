Cu ocazia raziei desfașurate pe raza municipiului Vatra Dornei și a comunelor coordonate au fost identificati doi barbati, ambii din Vatra Dornei care ofereau spre vanzare în zona pietei agroalimentare cantitatea de 400 tigarete de provenienta extracomunitara.

Avand în vedere cele de mai sus s-a procedat sanctionarea celor doua persoane, conform prevederilor Lg. 227/2015, art. 449 alin. 2, lit. K, iar ca masura complementara s­ a dispus confiscarea cantitatii de tigarete.