Colegiul Național de Informatică ”Spiru Haret” Suceava a organizat vineri la inițiativa directorului Virginel Iordache și a directorului adjunct Dumitrița Tănase acțiunea intitulată ”Creativitate și Performanță” cu scopul de a populariza performanțele remarcabile obținute în domeniul roboticii de doi dintre elevii săi. Este vorba de Adrian Hînțăscu din clasa a X-a F și Ștefan Bolohan din clasa a XII-a B. ”Ei sunt mândria școlii noastre. Credem că pot fi considerați un exemplu de bună practică pentru orice elev și o satisfacție pentru orice cadru didactic sau om de știință”, a punctat din start purtătoarea de cuvânt a Colegiului și totodată diriginta lui Adrian Hînțăscu.

Adrian Hînțăscu i-a bătut pe americani la ei acasă

Adrian Hînțăscu face parte din echipa națională de robotică Auto Vortex din carte mai fac parte și alți elevi ai unor prestigioase colegii naționale din București el fiind singurul din provincie fiind nevoit să facă naveta Suceava-București și retur. Cu această echipă Adrian Hînțăscu a participat în ultimul timp la numeroase competiții internaționale de robotică unde de cele mai multe ori a obținut premiul 1 și medalia de aur. Cu puțin timp înainte de începerea acestui an școlar Adrian Hînțăscu s-a întors din SUA unde a participat la campionatul internțional de robotică împreună cu echipa și a obținut premiul 1 și medalia de aur. El este deținătorul încă a unui premiu 1 și a unei medalii de aur obținute la un alt concurs internațional care a avut loc tot în SUA. În palmaresul lui e și un premiu 1 obținut la un alt concurs internațional de robotică care a avut loc la Tripoli-Libia și un premiu 2 la un concurs internațional de robotică organizat în Sankt Petersburg-Rusia.

Ștefan Bolohan a participat la o competiție internațională de robotică ce a avut loc la Drobeta Turnu Severin unde au participat echipe putermice din mai multe țări de pe glob. La acest concurs el a luat două premii 1 la secțiunile minisumo și microsumo.

Iordache: ”Ideea aceasta de a revitaliza performanța la nivelul Colegiului Național de Informatică mi-au dat-o elevii iar promotorii acestei idei au fost cei doi copii”

Directorul Colegiului Național de Informatică ”Spiru Haret”, Virginel Ioprdache, a ținut să mulțumească tuturor pentru performanță și implicare și a anunțat înființarea în cadrul școlii a Clubului de Inventică. ”Vreau să vă mulțumesc tuturor. Demersul nostru este acela de a populariza performanța nu numai din învățământul din cadrul Colegiului Național de Informatică ci performanța de la nivelul judșțului Suceava. Vă mărturisesc că pentru a face performanță nu e ușor. E greu. Nu este cea mai plăcută îndeletnicire cea de a învăța dar este cea mai utilă. Vă spun că ideea aceasta de a revitaliza performanța la nivelul Colegiului Național de Informatică mi-au dat-o elevii iar promotorii acestei idei au fost cei doi copii pe care astăzi îi vedeți și pentru acest lucru le mulțumesc tuturor elevilor care au participat la Școala bobocilor de pe timpul verii și cu care am avut foarte lungi discuții. Ce dorim noi? Dorim să creaăm un proiect care să adune în jurul său energii pozitive, care să adune în jurul său oameni devotați învățământului și elevi care doresc să performeze și care au speranța că vor ajunge cercetători ori oameni de știință și care vor constitui viitorul acestei țări. În acest moment am creat Clubul de Inventică la Colegiul Național de Informatică cu sediul la etajul I. Cei care doresc să se înscrie îi rog să mă contacteze. Acești doi copii am convingerea că vor genera în jurul lor energii pozitive care să determine și alți copii să se înscrie în acest club”, a declarat Iordache. El a mai anunțat continuarea la un nivel superior a parteneriatului cu Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava. De menționat că la avenimentul de la Colegiul Național de Informatică ”Spiru Haret” Suceava au fost prezenți prorectorul USV, Mihai Dimian, adjunctul Inspectoratului Școlar Județean, Petru Crăciun, asistent univ.dr. Ionuță Panea de la Academia de Științe Economice București care este antrenorul echipei Auto Vortex din care face parte Adrian Hînțăscu, inginerul Tudor Andronic de la Assist și el prezent la un moment dat în echipa națională de robotică a României, inspectorul de fizică Ilie Cosovanu și elevi de la școlile vecine, 4, 7, 8 și 9. Cei prezenți s-au putut bucura de demonstrațiile practice cu roboții făcute de Adrian Hînțăscu și Ștefan Bolohan. Mai este de remarcat că robotul mare câștigător de medalii a fost botezat Răzvan.