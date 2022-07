Poliția Municipiului Fălticeni a fost sesizată de către triajul Spitalului Municipal Fălticeni cu privire la faptul că la această unitate s-a prezenta o minoră de 11 ani, însoțită de mama sa, și a declarat faptul că a căzut de pe bicicletă pe un drum comunal din satul Râșca autoaccidentându-se.

S-a stabilit că minora de 11 ani, nefiind supravegheată de către părinți, în timp ce se deplasa pe un drum comunal din satul Râșca s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil.

S-a întocmit dosar penal privind infracțiunea de „vătămare corporală din culpă”.

Lucrătorii de poliție din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală nr.7 Mălini, au fost sesizaţi de către ofițerul de serviciu din cadrul Poliției Municipiului Fălticeni cu privire la faptul că la Spitalul Municipal Fălticeni s-a prezentat un minor de 11 ani, care a fost diagnosticat cu leziuni, în urma unei căderi de pe bicicletă. S-a stabilit că în timp ce se deplasa pe bicicletă pe strada Principală din satul Șinca, comuna Cornu Luncii minorul în vârstă de 11 ani s-a lovit de aripa de protecție a roții la genunchiul stâng, din cauză că anterior sărise lanțul de la acest vehicul.

S-a întocmit dosar penal privind infracțiunea de „vătămare corporală din culpă”.