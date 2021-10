Doi minori din municipiul Vaslui dați dispăruți acum două zile de la domiciliu au fost găsiți în orașul Siret. Este vorba de un băiat de 17 ani și o fată de 14 ani. Cei doi au fost internați în Centrul de primire a copilului în regim de urgență din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava.

