Doi minori au fost răniți după ce șoferul mașinii în care se aflau ca pasageri a efectuat o depășire periculoasă. Sâmbătă, în jurul ore 14:30, în timp ce conducea autoturismul pe DN 17A, în afara comunei Horodnic de Sus, un tânăr de 21 de ani, din comuna Sucevița, s-a angajat în depășirea unei mașini condusă de un bărbat de 28 de ani, din comuna Marginea, fără să se asigure că poate efectua manevra în condiții de siguranță, carosabilul fiind acoperit cu gheață și zăpadă. Șoferul de 21 de ani a pierdut controlul asupra direcției de mers și a acroșat ușor autoturismul depășit, după care a intrat în coliziune cu cioata unui copac de pe marginea drumului. În urma impactului a rezultat rănirea ușoară a doi minori de 8 și 13 ani, ambii din comuna Sucevița, pasageri în autoturismul condus de bărbatul de 21 de ani. Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, după care, la spital, li s-au prelevat mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal, ce va fi soluționat procedural.

