Doi minori au fost reținuți de polițiști după ce au tâlhărit un tânăr într-un parc din municipiul Suceava. În noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 1:00, Poliția municipiului Suceava, a fost sesizată prin „112” despre faptul că un tânăr a fost agresat în zona unui parc din municipiul Suceava, fiindu-i sustras și un telefon mobil. În zona respectivă, o patrulă de poliție din cadrul Biroului Ordine Publică – Poliția Municipiului Suceava a observat două persoane care traversau în fugă str. Ana Ipătescu, având direcția către str. Ștefăniță Vodă. Imediat s-a procedat la interceptarea, prinderea și legitimarea celor două persoane, stabilindu-se că sunt doi minori de 16 și 17 ani.

La fața locului au sosit alți doi polițiști, împreună cu victima, un tânăr în vârstă de 19 ani, care a indicat cele două persoane ca fiind autorii sesizării în cauză. Acesta a relatat că unul dintre cei doi minori i-a smuls telefonul mobil din mână, după care a fost lovit cu palma în zona feței. Ulterior, la fața locului s-au prezentat mai mulți tineri care au povestit că au fost martori la fapta săvârșită de către cele două persoane. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de ,,tâlhărie’’.

De precizat că în urma activităților investigativ-operative desfășurate de către polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Suceava s-a reușit probarea activității infracționale a celor doi autori, dobândind astfel calitatea de suspecți.

„Ca urmare a cercetărilor efectuate și a probatoriului administrat în cauză, ca urmare a faptei comise, la 05.06.2021, polițiștii au dispus față de ce doi suspecți, măsura preventivă a reținerii pentru o perioadă de 24 de ore. La aceeași dată, cei doi suspecți au dobândit calitatea de inculpați”, se arată într-un comunicat de presă al Poliției Suceava.

În cursul zilei de sâmbătă, 5 iunie, cei doi inclupați au fost prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, față de aceștia fiind luată măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.