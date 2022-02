Două persoane, bărbat și femeie, au decedat după ce mașina în care se aflau a zburat de pe șosea direct într-o acumulare de apă adâncă de opt metri. S-a întâmplat pe drumul județean 209C în zona unui pod care traversează un curs de apă din satul Liteni-Moara. ”S-a oprit cursul si s-a evacuat apa cu ajutorul motopompelor. A fost asigurat autoturismul, iar ulterior extras la mal. Din nefericire, in interior au fost identificate două persoane, un bărbat și o femeie, pentru ambele fiind declarat decesul”, au informat cei de la ISU Suceava. Au intervenit pompierii militari cu două autospeciale, un autocamion cu barca pneumatică și două ambulanțe SMURD, cu sprijinul unui echipaj al Serviciului de Ambulanță al Județului Suceava.

